Il Volo da brividi a “Michelle Impossible”: l’emozionante omaggio a Mia Martini

Le emozioni sono di casa a Michelle Impossible & Friends e anche stavolta la padrona di casa ha donato al pubblico di Canale 5 momenti indimenticabili. Dopo un breve videomessaggio in memoria di Maurizio Costanzo, da poco scomparso all’età di 84 anni, ad aprire la seconda puntata dello show sono stati i tre giovani cantanti de Il Volo, star internazionali che portano alta nel mondo la bandiera della musica italiana: tre voci incredibili, tre artisti tanto diversi tra loro ma accomunati da un profondo rapporto di amicizia. Non sono mancate le performance ma, su tutte, a spiccare è stata quella di Ignazio Boschetto, cimentatosi in un omaggio da brividi a Mia Martini.

Ignazio Boschetto de Il Volo rende omaggio alla grande Mia Martini

Quando c’è il talento è inevitabile restarne ammaliati e quello sguardo assorto che abbiamo visto sul volto di Michelle Hunziker, durante la seconda puntata del suo show, al cospetto de Il Volo era quello di tutte noi. Gianluca Ginoble, Piero Barone e Ignazio Boschetto non hanno mai perso la loro autenticità, caratteristica che la padrona di casa ha voluto celebrare di fronte al ricco pubblico di Canale 5: ormai i cantanti de Il Volo sono delle conclamate star internazionali, eppure il loro modo di “punzecchiarsi” e scambiarsi amichevolmente qualche battuta restituisce la dimensione di tre veri e propri ragazzi della porta accanto.

Giovani sì, ma anche di gran cuore. Non sono mancate le performance delle tre voci d’oro della musica italiana ma quella da solista di Ignazio Boschetto ha davvero colpito al cuore. Perché se il suo progetto di dar lustro alle grandi artiste italiane è di per sé encomiabile, la sua interpretazione di Almeno tu nell’universo dell’indimenticata Mia Martini ha fatto vibrare le corde dell’anima.

Dopo la (giustissima) ovazione del pubblico presente in studio, è toccato anche ai suoi compagni di viaggio esibirsi. Piero Barone in E lucevan le stelle dalla Tosca di Puccini, Gianluca Ginoble nella romantica Can’t help falling in love di Elvis Presley. Tre stili diversi ma un’unica, grande emozione.

Il Volo a “Michelle Impossible & Friends”, l’emozione della Hunziker

Michelle Hunziker ha fatto proprio centro ospitando Il Volo che, prima del gran finale con la loro celeberrima Grande amore (brano con cui hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015), si sono esibiti in un duetto con la conduttrice. Sin dalla chiacchierata sincera e a tu per tu sulla scalinata dello studio, in cui i tre artisti hanno messo a nudo il proprio essere e le proprie fragilità, senza nascondere le fragilità e i momenti difficili (“Ci sono periodi in cui vuoi allontanarti, vuoi non vederli, uscire con altri. Fa parte dell’essere gruppo”, ha detto Boschetto), fino all’ultima nota.

La dolce Michelle non è riuscita a trattenere l’emozione per le parole che, infine, le ha voluto rivolgere Ignazio Boschetto a nome del gruppo: “Grazie, perché sei una delle poche persone che ci fa sentire davvero bene, ci fa sentire spontanei e ci fa sentire a casa. Grazie perché sei una persona stupenda. Ovviamente a casa non ti conoscono come magari ti abbiamo conosciuto noi. Davvero, sei una persona stupenda”.