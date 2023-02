Chiara Ferragni e il caso Instagram a Sanremo: la sua replica alle accuse

Non si placano le polemiche attorno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo. Se da un lato in queste settimane non si è fatto altro che parlare della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez, l’imprenditrice digitale è stata coinvolta in un altro “scandalo” riguardante la kermesse musicale, ovvero l’eccessiva sponsorizzazione di Instagram durante le due puntate che l’hanno vista protagonista. Per questo l’influencer ha deciso di dare la sua versione dei fatti dopo le numerose accuse a lei rivolte.

Caso Instagram a Sanremo: Chiara Ferragni e la sua replica

La 73esima edizione del Festival di Sanremo ha riscosso indubbiamente un grandissimo successo, ma ha anche attirato su di sé non poche critiche e polemiche. Da quando la kermesse musicale si è conclusa non si è parlato d’altro che della (presunta) crisi tra Fedz e Chiara Ferragni, scatenata dal bacio tra il rapper e Rosa Chemical, durante una performance che ha fatto parecchio discutere.

Ma il palco dell’Ariston ha visto consumarsi un altro “scandalo” che ha visto l’imprenditrice digitale protagonista e che qualche giorno fa ha portato anche il Cda della Rai ad agire. I consiglieri della rete hanno chiesto infatti di visionare gli accordi di Chiara Ferragni e di Fedez sui loro diritti di immagine, vista l’eccessiva pubblicità – di fatto occulta – a Instagram.

L’utilizzo della piattaforma durante il Festival ha generato inevitabilmente enormi guadagni, sui quali ha indagato anche Striscia La Notizia. Il tg satirico di Antonio Ricci in queste settimane non l’ha risparmiata da accuse e critiche, ipotizzando un accordo segreto tra la Ferragni e la nota piattaforma social. Per questo la nota influencer ha deciso di rompere il silenzio sulla questione, dando la sua versione dei fatti (su Instagram ça va sans dire).

Dopo aver sottolineato quanto importante e formativa sia stata l’esperienza di Sanremo, ha spiegato tra le storie: “Forse i non addetti ai lavori non lo sanno ma per rispetto nei confronti della Rai e del suoi telespettatori ho deciso di non accettare nessun tipo di accordo commerciale legato al Festival. Per me partecipare voleva essere un modo per sperimentare un nuovo linguaggio portando un messaggio di empowering femminile e sono sempre stata convinta che tutto questo non avesse un prezzo”.

Chiara Ferragni, a chi ha devoluto il cachet di Sanremo

Non è certo un mistero: Chiara Ferragni ha devoluto il cachet per la partecipazione al Festival di Sanremo in beneficenza. Le prime indiscrezioni sulla scelta dell’influencer erano trapelate su alcuni settimanali, decisione poi confermata dalla stessa imprenditrice durante una conferenza stampa.

L’intero compenso della sua partecipazione a Sanremo è stato destinato all’associazione D.I.Re, ovvero Donne in rete contro la violenza, punto di riferimento per le donne che sono vittima di violenza. “Sono vicina alla causa da sempre, perché la violenza nella vita delle donne purtroppo è spesso una presenza costante. Io stessa sono stata vittima di violenza psicologica in alcune mie relazioni prima di Federico”, aveva dichiarato.

Chiara Ferragni e Fedez, come stanno oggi le cose

E a proposito di Fedez, pare che finalmente sia tornato il sereno per la coppia più chiacchierata del momento. Chiara infatti, dopo aver lasciato fuori per due settimane il marito dai suoi contenuti social, ha pubblicato inaspettatamente uno scatto tra le storie che immortala la sua mano che stringe quella del rapper, con fedi bene in vista. Insomma, un segnale inequivocabile che la tempesta – se mai si sia abbattuta su di loro – è ormai passata.