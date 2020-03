Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi festeggiano il compleanno della figlia Celeste

editato in: da

Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi hanno festeggiato ieri i 5 anni di Celeste, la piccola di famiglia. Con un party casalingo a cui erano presenti anche Sole – la prima figlia che la showgirl svizzera ha avuto da Tomaso – Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, l’atmosfera è stata all’insegna della gioia e della spensieratezza.

La Hunziker ha raccontato su Instagram l’evento. Nel corso di alcune Stories pubblicate sul suo seguitissimo profilo, ha parlato di una “giornata speciale, emozionante perché ti riporta indietro nel tempo”. La bionda conduttrice ha anche dedicato un tenerissimo post alla sua terzogenita (che potrebbe non essere l’ultima se si considera che la showgirl, ospite di Piero Chiambretti a CR4, ha recentemente espresso il desiderio di una nuova maternità).

Michelle Hunziker ha parlato della piccola Celeste come di una bambina con una “faccetta d’angelo”, dichiarando, sempre su Instagram, che ha un carattere di una dolcezza disarmante. La showgirl svizzera ha fatto gli auguri alla sua Cece con parole di immenso amore, descrivendola come una bambina “con la grinta stampata in faccia”.

Sei arrivata per ultima e combatti quotidianamente per dimostrare a te stessa e al mondo di avere una marcia in più

Questo un altro tassello del dolcissimo ritratto tracciato sui social dalla Hunziker, che su Instagram ha reso ancora più speciale la giornata del compleanno della sua terza figlia, che assomiglia tantissimo al papà Tomaso.

Come si può vedere nelle Stories sopra ricordate – e nella foto di famiglia scattata da Sara Daniele, figlia dell’indimenticabile Pino e amica di vecchia data di Aurora Ramazzotti – la Hunziker ha scelto di indossare una camicia celeste in omaggio al nome della sua terza bimba che, come ben si sa, è nata un anno dopo Sole, la primogenita di Michelle e Tomaso Trussardi.

Entrambe le foto sono state accolte da numerosi like e da tantissimi commenti all’insegna dei complimenti (a dominare è soprattutto la frase “Che bella famiglia!”). Entrambi gli scatti sono all’insegna dell’amore e della serenità e mostrano una Michelle Hunziker, che da stasera tornerà alla conduzione di Striscia la Notizia con Gerry Scotti, raggiante e fiera della sua splendida famiglia.