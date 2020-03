Michelle Hunziker a cuore aperto da Chiambretti: la confessione sulla maternità

editato in: da

Michelle Hunziker è una delle presentatrici più apprezzate d’Italia. Dopo un inizio come modella, la svizzera si è ritrovata alla guida di programmi televisivi mostrando grande maestria e portando, con energia e allegria, un sorriso sul volto del suo pubblico. Ospite di Piero Chiambretti, a CR4 – La Repubblica delle Donne, si è raccontata senza filtri.

Siamo abituati a vederla sempre allegra e pronta a sdrammatizzare ogni situazione con una battuta. Ma cosa si nasconde dietro il sorriso di Michelle Hunziker? Come gestisce la sua vita tra lavoro e famiglia? A raccontarlo proprio lei che, intervistata da Piero Chiambretti, ha deciso di donare la parte più bella della sua vita a quel pubblico che tanto la ama e tanto la stima.

La Hunziker, con Chiambretti, ha parlato soprattutto del suo essere mamma, utilizzando la solita ironia. Ha scherzato, in particolare, sul fatto che ciclicamente i media annunciano una sua presunta gravidanza:

È una cosa bella essere mamma e il fatto che vogliono che io sia mamma. La gravidanza è un momento di beatitudine totale.

Gli occhi, però, le si sono illuminati quando le sono state mostrate le foto dei momenti in cui sono nate le sue bellissime figlie. Così, ha ripercorso gli eventi speciali provando a trasmettere ai telespettatori la sensazione provata:

Aurora appena nata era bellissima, aveva la boccuccia a forma di cuore. Sole è nata con un parto naturale, mentre Celeste era podalica e ho dovuto fare un parto cesareo. Quando nascono ti senti di aver raggiunto il massimo nella tua vita. Quando nascono tocchi l’Eden per un attimo.

E, quando si è parlato della possibilità di diventare mamma per una quarta volta, la Hunziker non ha negato che le piacerebbe avere altri figli e rivela anche un’indiscrezione sulla sua vita di coppia:

Non prendo precauzioni, lascio fare alla natura. Se arriva il quarto figlio va benissimo. Come fa uno a non volerne altri dieci?

Oltre il desiderio di diventare di nuovo madre, la Hunziker ne ha anche un altro, che interessa la figlia Aurora Ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza:

Vorrei che si sposassero e che mi rendessero nonna. Pensate che bello diventar nonna ora. I nipoti, dicono, sono la cosa più bella al mondo.

Michelle Hunziker, quindi, non mostra timore nel condividere con il pubblico anche alcuni aspetti più intimi della sua vita con Tomaso Trussardi. La conduttrice è trasparente e genuina non solo nei momenti più romantici ma anche in quelli meno dolci, come le litigate con il marito, che si rifiuta di nascondere ai paparazzi. Un modo per dimostrare che la sua vita è proprio come quella delle altre donne: imperfetta ma bellissima.

Durante l’intervista con Piero Chiambretti, Michelle si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Ha risposto, infatti, alle polemiche che si crearono quando, dopo aver partorito, tornò immediatamente a lavorare e a registrare le puntate di Striscia la Notizia:

Allattavo a casa, poi mi tiravo il latte, poi venivo a lavorare e tornavo ad allattare la sera. Era nata una polemica dopo che ero tornata a lavorare dopo cinque giorni. Dicevano: “non è giusto che Michelle vada a lavorare subito dopo il parto dopo tutte le lotte che abbiamo fatto”. Ma ogni donna ha i suoi tempi, non volevo insegnare nulla a nessuno. Io stavo da Dio e sono tornata a lavorare.

Infine, ha lanciato un bellissimo messaggio sulla maternità, pensando soprattutto a chi, per problemi di salute, non riesce a realizzare questo desiderio:

Diventi madre quando decidi di accudire qualcosa o qualcuno. La maternità va oltre. È un messaggio che voglio mandare a chi purtroppo non riesce ad avere figli. Si può essere mamme o papà di ogni creatura.

Le parole della Hunziker, seppur condite dalla sua caratteristica ironia e allegria, sono state dolcissime. L’amore che prova per le sue è evidente e incontenibile. In futuro, riuscirà a sorprenderci con un nuovo fiocco rosa o un fiocco blu?