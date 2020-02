Michelle Hunziker, la dedica su Instagram a Silvia Toffanin: “Come sorelle”

editato in: da

Una dedica emozionante per un’amica speciale: è quella scritta da Michelle Hunziker per Silvia Toffanin su Instagram. La showgirl svizzera ha pubblicato un post dedicato alla conduttrice di Verissimo che conosce da moltissimi anni. Le due infatti hanno condotto insieme Popstars nel 2003 e Silvia era in prima fila fra le amiche della sposa (insieme a Ilary Blasi), il giorno delle nozze di Michelle con Tomaso Trussardi.

A sorpresa la Hunziker ha postato uno scatto che la ritrae insieme all’amica, scrivendo una lunga lettera in cui celebra la loro amicizia e gli anni trascorsi insieme. “Cara Silvia – si legge su Instagram -. Ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi”.

Michelle oggi è una conduttrice molto apprezzata, alla guida di tanti programmi di successo. Ha sposato Tomaso Trussardi e, oltre ad Aurora Ramazzotti, ha avuto le figlie Sole e Celeste. Silvia Toffanin è al timone di Verissimo da diversi anni ed è innamoratissima di Pier Silvio Berlusconi da cui ha avuto Sofia e Lorenzo.

“Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? – ha scritto Michelle -. Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma – ha raccontato Michelle, rivolgendosi all’amica -, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella. Avanti tutta! Ti voglio bene”.