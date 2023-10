Damiano David passa da cantante ad attore, soltanto per una volta: scene scottanti con l'artista Anitta: "La mia fidanzata per un giorno"

Fonte: IPA Il cantante dei Maneskin Damiano David

Quella composta da Damiano David e Anitta è senza dubbio una coppia inaspettata. In questo caso non si parla di gossip, si chiaro, nonostante per il frontman dei Maneskin sia spesso il caso. Si tratta di una collaborazione artistica, di certo fuori dai parametri del cantante.

Del resto nella recente intervista concessa al Basement di Gianluca Gazzoli, aveva spiegato di lasciarsi influenzare da differenti generi, senza restare ancorato al rock in sé. Stavolta, però, si è cimentato nel ruolo di attore, per quanto possa sembrare incredibile. Ecco cosa sappiamo in merito.

Damiano nel videoclip di Anitta

Damiano David dice addio agli abiti della rockstar, almeno per il momento, e si cimenta in quelli dell’attore. Per quanto visto, però, le sue doti recitative sono limitate a scene sensuali, prive di parlato. Del resto si tratta di un videoclip.

È tutto dominato dalla voce di Anitta, che canta la nuova Mil veces. Il brano inedito è stato anticipato sui social, con tanto di foto intrigante. Un frame del video ufficiale, che la vede impegnata in una doccia bollente, in tutti i sensi.

Non è sola, avendo di fuanco a sé un giovane ragazzo dai capelli rasati. I due si baciano ma il vapore copre il volto di lui. La cantante aveva incitato i suoi fan a indovinare di chi si trattasse, per poi lanciare una nuova anteprima bomba.

Centinaia di migliaia di mi piace in poco tempo. Tantissimi click per la preview del videoclip, proposta in due post differenti. Parole d’ordine: sensualità. I due si cercano, si vogliono e si baciano, promettendo un filmato completo a dir poco esplosivo. Ancora un po’ di pazienza e i fan di entrambi potranno ammirarli in questa performance. Il rilascio ufficiale è infatti fissato per il 19 ottobre.

La popstar brasiliana si è di certo divertita nel girare le tante scene di Mil veces, come ha lei stessa spiegato online: “Ora sapete perché avrei registrato questo video altre mille volte”. Tempestiva la risposta di Damiano, che nei commenti ha scritto: “La mia ragazza per un giorno”. Un lancio che non poteva avvenire in un momento migliore. Il 20 ottobre, infatti, il giorno dopo la pubblicazione, avrà infatti inizio la fase sudamericana del tour mondiale dei Maneskin, passando per Messico e Brasile.

La nuova fiamma di Damiano David

Come detto, si parla spesso di Damiano David in merito a news di gossip. È qualcosa che ha sempre caratterizzato il suo personaggio, ma che è quintuplicata dall’annuncio della separazione con Giorgia Soleri.

Di recente si è parlato molto della sua ultima fiamma, la giovane attrice Dove Cameron. Ancora una volta un fan ha deciso di pubblicare il video di un bacio all’interno di una discoteca. Le immagini sono sfocate, stavolta, e non garantiscono certezze. Sembra però che il bacio infuocato sia stato tra lui e la famosa attrice e cantante, nota per Liv e Maddie, The Mentalist, e altre serie TV.

Il tutto all’interno del Dirty Mondays di Los Angeles, subito dopo il concerto dei Maneskin al Kia Forum. Difficile però parlare di una storia d’amore, considerando anche la fase nella quale oggi si ritrova l’artista. Costantemente in giro, da una parte all’altra del mondo. In passato però ha sentito enormemente il bisogno di qualcuno (Giorgia Soleri, ndr) che lo tenesse ben saldo con i piedi per terra, ancorato alla realtà. Oggi questo ruolo è ricoperto dai suoi amici storici e dalla famiglia. Chi sa, però, che nel prossimo futuro non possa nuovamente aprirsi all’amore, magari in privato e lontano dalle fotocamere.