Chi veste Geppi Cucciari a Sanremo 2025

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Geppi Cucciari

Possiamo dirlo: siamo davvero agli sgoccioli, il conto alla rovescia a dividerci dall’attesissimo Festival di Sanremo 2025 sta definitivamente per esaurirsi e pare che sia già tutto pronto.

I nomi dei Big in gara sono ormai ben scolpiti nella memoria, con le tradizionali previsioni annesse in merito a quale sarà il loro destino, i testi delle canzoni sono stati finalmente rilasciati soddisfacendo la dilagante curiosità generale e i nomi dei co-conduttori a spalleggiare Carlo Conti non sono più un mistero da un bel pezzo. Ciò che ancora ci è sconosciuto è come tutti loro e gli artisti ci sorprenderanno sfoderando tutto il loro fascino in mise mozzafiato. Quella che si prevede è una vera competizione parallela, giocata a letali colpi di stile. E, se a darcene un piccolo assaggio erano stati proprio i co-conduttori durante il servizio fotografico ufficiale, una notizia trapelata nelle ultime ore ce lo ha confermato: ebbene sì, abbiamo scoperto chi vestirà Geppi Cucciari e siamo prontissimi a svelarvelo.

Geppi Cucciari a Sanremo 2025: chi ha firmato i look dell’attrice sarda

Tra i volti celebri che avranno il piacere di accompagnare Carlo Conti nell’esperienza Sanremese, come noto, vi è Geppi Cucciari: l’attrice sarda – dopo essere intervenuta per la prima volta durante l’ultima serata dell’edizione del 2012 – farà la sua apparizione in teatro nel corso della quarta serata del Festival accanto a Mahmood. E, proprio come allora, a sostenerla donandole un look da urlo sarà il medesimo stylist.

Squadra che vince non si cambia: è forse per questo che, memore del successo riscosso sullo stesso palco e in altre svariate evenienze, è stato ancora una volta Antonio Marras a mettere mano ai lussuosi ensemble con cui Geppi Cucciari dovrà calcare l’Ariston.

Stando alle ultime indiscrezioni la comica vestirà alcune creazioni esclusive del costumista algherese per ogni entrata in scena a Sanremo 2025. La notizia, però, non stupisce affatto: la loro amicizia è nota ai più, e tanto solida, per giunta, che l’attrice si è appoggiata allo stilista conterraneo per tutte le occasioni di rilievo a cui ha preso parte negli anni.

Per questa Antonio Marras ha dato vita una serie di splendidi abiti a rappresentare il legame viscerale tra la donna e la loro amata terra natia: “Geppi è Sardegna, e la Sardegna è il mondo. Geppi è una sorella, e in lei ci sono tutte le donne. Geppi è curiosità, e la curiosità è conoscenza. Per lei ho costruito un nuraghe, curato in ogni dettaglio”, ha raccontato lo stesso anticipando il proprio lavoro. Ma c’è di più.

Antonio Marras vestirà (anche) Simone Cristicchi a Sanremo 2025

L’argomento attualmente preferito degli italiani non ha quasi più segreti. L’intervento del celebre stilista a Sanremo 2025, pare, non si ridurrà soltanto alla cura dei costumi di Geppi Cucciari: il designer sardo vestirà infatti anche Simone Cristicchi il quale, alla sua quinta partecipazione al Festival della Canzone Italiana, proverà a commuovere nuovamente il pubblico con la sua “Quando sarai piccola“.

Antonio Marras e l’artista si sarebbero conosciuti in Sardegna e da allora non avrebbero mai smesso di collaborare, tanto che per incontrare la stampa il primo ha messo a disposizione del cantautore lo spazio milanese Nonostantemarras, un concept store ad unire moda e arte.

È stato proprio nel palazzo della vecchia Milano che Simone Cristicchi ha presentato la sua canzone a una settimana dall’inizio della 75esima edizione del Festival, promettendo con essa di mettersi a nudo sul palco.