Non sembrano esserci più speranze per una delle coppie più amate di Uomini e Donne: gli ultimi inequivocabili indizi non sono passati inosservati

Fonte: IPA Aldo e Alessia

La situazione tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, che formano una delle coppie più belle di Uomini e Donne, sembra precipitata. Erano stati i diretti interessati a parlare di un momento difficile, di quelli che possono capitare a tutti dopo così tanti anni di relazione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice non hanno nascosto la voglia di superare tutto per il bene dei tre figli ma pare che il famoso punto d’incontro non sia stato raggiunto. E sebbene un annuncio ufficiale non sia ancora arrivato, gli ultimi inequivocabili indizi non sono passati inosservati e sembrano proprio indicare la direzione del divorzio.

Aldo e Alessia di Uomini e Donne verso il divorzio

Alessia Cammarota ha compiuto due gesti molto forti, che non sono sfuggiti agli appassionati di Uomini e Donne. L’influencer ha tolto il segui su Instagram ad Aldo Palmeri (anche se lui segue ancora la moglie, o forse dovremmo dire ex). La Cammarota, per esigenze di lavoro, continua poi a postare storie sui social e in alcuni è impossibile non notare l’assenza della fede all’anulare sinistro. Pare che anche Aldo abbia tolto il prezioso anello.

Insomma, gesti più che inequivocabili che parlano di una rottura ormai definitiva. Anche se tutto può ancora succedere visto che già in passato Aldo e Alessia hanno vissuto un periodo lontani dopo la nascita del primo figlio Niccolò. Un tradimento di Palmeri aveva rovinato il rapporto, che poi però è stato recuperato. Ignoti oggi i motivi di questa nuova crisi anche se l’ex tronista ha assicurato che non c’entrano terze persone. Ha inoltre denunciato chi l’ha accusato di aver tradito di nuovo Alessia.

“Adesso basta parlo io, faccio chiarezza. Non volevo fare questo video sono stato costretto a farlo, semplicemente perché è stata tirata fuori una storia, una fanta storia di quello che è successo tra me e mia moglie”, ha detto qualche tempo fa Aldo in un video.

“Tutte le coppie vivono un momento di difficoltà – ha aggiunto Aldo – e noi questa volta volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare in casa, come non è successo in passato. Ci sono tre figli di mezzo che cercherò sempre di tutelare. Quello che è stato detto, quelle che stanno uscendo fuori sono delle cose non veritiere”.

E ancora: “Ripeto io e Alessia abbiamo dei momenti, stiamo vivendo un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano altre persone di mezzo, questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre”. Palmeri ha poi chiesto “rispetto per me, per la mia famiglia, scusate balbetto pure per il nervosismo. Io spero che qualcuno si passi una mano sulla coscienza e non inventi ancora cattiverie così gratuite”.

“Perché io se faccio qualcosa, come in passato ci ho messo la faccia. Ma stavolta non avendo fatto io nulla, non si può inventare una cosa dal nulla è mettermi sulla gogna. Giustamente se lo avessi fatto, ma in questo caso io ho rispettato, non ho mancato mai di rispetto né come marito né come padre”, ha concluso.

Cosa fanno oggi Aldo e Alessia di Uomini e Donne

Nonostante la popolarità ottenuta grazie a Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota continuano a svolgere una vita semplice. Vivono a Catania, la città di lui dove lei si è trasferita per amore, e insieme si occupano della gestione di un locale, il Keep Up. Non è chiaro se resterà a vivere in Sicilia anche in caso di un’eventuale separazione.

Parallelamente Alessia, che ha un passato da estetista, porta avanti la sua attività di influencer. Qualche anno fa la coppia ha dovuto fare i conti con il dramma dell’aborto. Prima della nascita del terzogenito Mattia, avvenuta nel 2023, la Cammarota ha perso un bebè.