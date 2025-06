Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di U&D di nuovo vicini: “Vogliono riprovarci”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Aldo Palmeri e Alessia Cammarota

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono tornati insieme? Secondo alcune indiscrezioni la coppia, nata a Uomini e Donne e seguitissima dai fan del programma, si sarebbe riappacificata.

Solo due mesi fa l’influencer e l’imprenditore avevano annunciato la decisione di separarsi, scatenando voci riguardo un possibile tradimento di lui ai danni della moglie. A conferma del possibile ritorno di fiamma anche un post di Alessia Cammarota in cui appare sorridente e felice con Aldo Palmeri.

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota di nuovo insieme

A parlare di un ritorno di fiamma fra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota è stato Alessandro Rosica, esperto di gossip che su Instagram ha lanciato l’indiscrezione sulla coppia nata a Uomini e Donne di Maria De Filippi.

“Alessia Cammarota ha deciso di perdonare Aldo Palmeri, sono due settimane che non si staccano più – ha spiegato -. Fonti vicine a loro l’hanno assicurato che al matrimonio dei loro amici erano inseparabili. Sono tornati insieme, è ufficiale”.

Un’indiscrezione che poche ore dopo sarebbe stata in qualche modo confermata dalla stessa Alessia. L’influencer – che nell’ultimo periodo aveva scelto di restare in silenzio riguardo il rapporto con Aldo – ha infatti fatto gli auguri al figlio Niccolò su Instagram, scrivendo: “Auguri amore nostro”. In cui quel “nostro” fa proprio riferimento alla coppia.

In seguito ha pubblicato uno scatto che la ritrae al compleanno del figlio insieme ad Aldo. I due sembrano felici e sorridenti, piuttosto affiatati.

La storia d’amore di Aldo e Alessia, dal sì a U&D alla crisi

Era il 2014 quando la corteggiatrice Alessia Cammarota conquistò il cuore del tronista Aldo Palmeri. Una storia d’amore emozionante e piena di colpi di scena che aveva tenuto il pubblico con il fiato sospeso, sino alla scelta.

Un anno dopo l’uscita dalla trasmissione la coppia aveva annunciato l’arrivo del primo figlio. In seguito era arrivata la confessione, da parte di Aldo, di un tradimento, accompagnata da una crisi.

I due avevano però scelto di riconciliarsi, allargando poi la famiglia con l’arrivo di altri due figli: Lorenzo e Mattia. Quest’anno avrebbero dovuto festeggiare dieci anni di matrimonio, ma qualche mese fa era arrivata la notizia di una rottura.

Confermata prima da Alessia, che aveva spiegato di vivere un periodo difficile, poi da Aldo, che aveva smentito eventuali tradimenti, parlando invece di incompatibilità caratteriali.

“Abbiamo vissuto anni fantastici, dove ci siamo dati tutto ed abbiamo fatto 3 creature fantastiche – aveva detto l’ex tronista -. Sono orgoglioso di quello che ho costruito insieme a lei. Lʼultimo anno è stato difficile, fatto di continue liti e discussioni e la colpa non è di nessuno”.

Aldo aveva poi spiegato di aver fatto di tutto per salvare il suo matrimonio: “Abbiamo anche fatto terapia di coppia, ci abbiamo provato in tutti i modi – aveva detto -. Come dice qualcuno, ora io sono il cattivo in una storia raccontata male”.

Palmeri aveva poi smentito la presenza di terze persone a causare la crisi: “Il vero motivo è che non andavamo più d’accordo, io deciso di andare via di casa e non sapete quanto mi costa non dormire con i miei figli. Sto cercando solo di essere un buon padre, ma con queste cose che escono fuori rischiate solo di rovinare un padre agli occhi dei suoi figli”.