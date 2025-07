Uomini e Donne, Alessia e Aldo di nuovo insieme? Lei svela la verità

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessia Cammarota e Aldo Palmeri

Alessia Cammarota rompe il silenzio su un possibile ritorno di fiamma con Aldo Palmeri e chiarisce la sua posizione dopo le indiscrezioni sull’ex coppia di Uomini e Donne. I due avevano infatti annunciato qualche tempo fa la separazione, ma erano apparsi spesso insieme, alimentando le voci riguardo una riappacificazione.

La verità di Alessia Cammarota su Aldo Palmeri

Dopo l’addio ad Aldo Palmeri e i gossip sulla sua vita privata, Alessia Cammarota ha risposto su Instagram alle domande di alcuni utenti. “Una cosa ve la voglio dire: se io rispondessi nel modo in cui voglio rispondere a tutte le vostre domande, come minimo mi metterebbero in galera”, ha scritto, lasciando intendere un certo fastidio per la curiosità sul suo privato e la volontà di proteggerlo.

Alessia si è poi lasciata andare ad alcune confessioni. L’ex corteggiatrice dello show di Maria De Filippi ha spiegato di aver scelto di restare in Sicilia, nonostante la separazione, per amore dei suoi tre figli.

“Non sarebbe giusto per i miei figli – ha detto, riferendosi ad un possibile ritorno a Napoli -. Hanno bisogno della madre tanto quanto del padre. Così ho scelto di restare”. Alessia ha poi raccontato il suo rapporto con Aldo, specificando che i due si rispettano e supportano come genitori, ma che non sono tornati insieme. “Ci vogliamo bene. Ci supportiamo come genitori e nella vita. Abbiamo fatto tanta strada insieme, non possiamo dimenticarlo”, ha rivelato.

Aldo e Alessia si erano conosciuti a Uomini e Donne nel 2014 quando lui era tronista e lei corteggiatrice. Da subito era nata una forte intesa e la coppia aveva lasciato il programma per iniziare una storia fuori dagli studi televisivi. Poco dopo era arrivato il primo figlio, ma anche le voci di crisi. Alessia aveva ammesso di aver scoperto un tradimento di Aldo, in seguito però i due si erano riappacificati. Poi un lungo silenzio, le indiscrezioni su altri tradimenti e l’addio, arrivato dopo tre figli e una vita costruita insieme.

Le lacrime di Aldo Palmeri per l’addio ad Alessia

Ad annunciare la rottura – a sorpresa – era stato proprio Aldo Palmeri che su Instagram si era mostrato in lacrime e disperato.

“Abbiamo vissuto anni fantastici, dove ci siamo dati tutto ed abbiamo fatto 3 creature fantastiche. Sono orgoglioso di quello che ho costruito insieme a lei – aveva detto, parlando del rapporto con Alessia -. L’ultimo anno è stato difficile, fatto di continue liti e discussioni e la colpa non è di nessuno. Abbiamo anche fatto terapia di coppia, ci abbiamo provato in tutti i modi. Come dice qualcuno, ora io sono il cattivo in una storia raccontata male”.

Aldo aveva poi smentito le voci riguardo un tradimento. “Sono 8 anni che combatto contro questa etichetta per aver sbagliato una volta 8 anni fa. E oggi quando si sa che io ed Alessia ci siamo separati si va a pensare subito che io l’abbia tradita”, aveva detto l’ex tronista. Infine Aldo aveva ammesso di essere andato via di casa: “Il vero motivo è che non andavamo più d’accordo, ho deciso di andare via di casa e non sapete quanto mi costa non dormire con i miei figli”.