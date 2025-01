Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota in crisi. Parla lui: “Adesso basta”

Fonte: IPA Aldo e Alessia

Momento no per Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, che si sono conosciuti nel 2014 a Uomini e Donne. In dieci anni insieme hanno fatto sognare tutti: prima con la romantica e improvvisa scelta alla corte di Maria De Filippi, poi il matrimonio e la nascita di tre splendidi figli. Ora l’ex tronista e l’ex corteggiatrice si trovano a vivere un periodo di crisi, fatto di litigi e incomprensioni. C’è chi subito ha insinuato un tradimento, mandando su tutte le furie Palmeri, che ha deciso di intervenire per fare chiarezza sulla questione.

Perché Aldo Palmeri e Alessia Cammarota sono in crisi

Aldo Palmeri e Alessia Cammarota formano una delle coppie più belle (e storiche) di Uomini e Donne. Da un decennio sono seguiti da tantissimi fan e non è passata inosservata nell’ultimo periodo l’assenza della Cammarota che, dopo il programma di Canale 5, è diventata una stimata influencer. “Non sto vivendo un gran periodo, ho bisogno di tempo, del mio tempo”, ha confidato lei senza scendere troppo nei particolari.

E tanto è bastato a scatenare il chiacchiericcio: si è parlato di crisi con Aldo e addirittura di tradimento. Come in passato, visto che qualche anno fa, dopo la nascita del primogenito Niccolò, i due si sono separati per un breve periodo a causa di un tradimento che Aldo ha ammesso pubblicamente. Alessia l’ha perdonato e successivamente sono arrivati altri due eredi: Leonardo e Mattia.

Ora però la realtà sembra ben diversa e Aldo Palmeri ci ha tenuto a dirlo in un lungo sfogo sui social: “Adesso basta parlo io, faccio chiarezza. Non volevo fare questo video sono stato costretto a farlo, semplicemente perché è stata tirata fuori una storia, una fanta storia di quello che è successo tra me e mia moglie”, ha premesso.

“Tutte le coppie vivono un momento di difficoltà – ha aggiunto Aldo – e noi questa volta volevamo far rimanere tutto in casa, i panni sporchi li volevamo lavare in casa, come non è successo in passato. Ci sono tre figli di mezzo che cercherò sempre di tutelare. Quello che è stato detto, quelle che stanno uscendo fuori sono delle cose non veritiere”.

E ancora: “Ripeto io e Alessia abbiamo dei momenti, stiamo vivendo un periodo di crisi, ma questo non vuol dire che ci siano altre persone di mezzo, questo non vuol dire che io abbia fatto qualcosa di male o che le abbia mancato di rispetto come marito o come padre”. Palmeri ha poi chiesto “rispetto per me, per la mia famiglia, scusate balbetto pure per il nervosismo. Io spero che qualcuno si passi una mano sulla coscienza e non inventi ancora cattiverie così gratuite”.

Infine Aldo ha affermato: “Perché io se faccio qualcosa, come in passato ci ho messo la faccia. Ma stavolta non avendo fatto io nulla, non si può inventare una cosa dal nulla è mettermi sulla gogna. Giustamente se lo avessi fatto, ma in questo caso io ho rispettato, non ho mancato mai di rispetto né come marito né come padre”.

Aldo Palmeri ha inoltre pubblicato sui social l’immagine di una denuncia fatta verso chi ha lanciato sui social il gossip del tradimento: “Per ultimo ma non meno importante”, ha sottolineato.

Cosa fanno oggi Aldo e Alessia di Uomini e Donne

Nonostante la popolarità ottenuta grazie a Uomini e Donne, Aldo Palmeri e Alessia Cammarota continuano a svolgere una vita semplice. Vivono a Catania, la città di lui dove lei si è trasferita per amore, e insieme si occupano della gestione di un locale, il Keep Up.

Parallelamente Alessia, che ha un passato da estetista, porta avanti la sua attività di influencer. Qualche anno fa la coppia ha dovuto fare i conti con il dramma dell’aborto. Prima della nascita del terzogenito Mattia, avvenuta nel 2023, la Cammarota ha perso un bebè.