“Bella perché ricca”, Belen non ci sta e replica. I consigli a chi è senza soldi

Criticata perché "bella grazie ai soldi", Belen Rodriguez replica ricordando le sue origini umili, dispensa consigli beauty low cost e si lascia andare a una toccante confessione

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Belen Rodriguez

Con Belen Rodriguez anche un video dall’estetista può diventare un caso social. La soubrette argentina, che da oltre venti anni divide gli animi degli italiani, è finita di nuovo al centro delle critiche dopo aver condiviso alcuni trattamenti dedicati alla cura del viso e del corpo. C’è chi ha liquidato il suo aspetto con una frase tanto semplice quanto velenosa: “Essere belle è facile con il portafoglio pieno”.

Ma l’ex moglie di Stefano De Martino non ha lasciato cadere la provocazione. Anzi, ha scelto di rispondere a tono, ricordando di non essere cresciuta nel lusso e sostenendo che la vera bellezza nasce soprattutto dalla disciplina, dall’impegno quotidiano e dalla costanza. Fino a dispensare consigli di bellezza fai da te pensati proprio per chi non può permettersi trattamenti costosi.

Belen e la polemica sui trattamenti di bellezza

L’ultimo video condiviso da Belen Rodriguez sui social la mostra mentre si concede alcuni trattamenti dalla sua estetista di fiducia. Come spesso accade quando si parla di personaggi famosi, i commenti si sono divisi tra complimenti e frecciate. C’è chi ha attribuito il suo aspetto esclusivamente alle possibilità economiche, scrivendo: “Poi dicono come fanno ad essere belle… il portafoglio pieno».

La replica della conduttrice è arrivata immediata e senza troppi giri di parole: “È farti un mazzo così, bella mia, la bellezza è soprattutto disciplina”. Una risposta che racchiude la sua idea di cura personale: non soltanto trattamenti costosi, ma impegno quotidiano, costanza e attenzione verso se stessi.

Un’altra follower ha sottolineato quanto fosse fortunata a potersi permettere quei rituali di bellezza. Anche in questo caso Belen non si è sottratta al confronto: “Eh sì, sono fortunata, lavoro sodo per potermeli permettere”. Una frase che sposta il punto della discussione dal privilegio al lavoro, ricordando il percorso professionale che l’ha portata a costruire il successo di oggi.

Belen e i consigli di bellezza a chi ha pochi soldi

Tra i tanti commenti, uno in particolare ha colpito la 41enne. Una ragazza le ha confessato di essere troppo stanca e troppo povera per concedersi trattamenti simili.

Belen ha ricordato pubblicamente le proprie origini, lontane dall’immagine patinata che oggi molti associano al suo nome. “Credimi, sono cresciuta senza un soldo, me ne prendevo cura lo stesso”, ha fatto sapere, sottolineando come la cura di sé non debba necessariamente coincidere con spese elevate.

Poi ha deciso di condividere qualche piccolo segreto fai da te, quasi come farebbe un’amica. Ha suggerito, ad esempio, maschere naturali a base di riso, invitando le follower a informarsi sulle ricette casalinghe. E non solo.

Ha anche consigliato una maschera preparata con albume d’uovo montato a neve e qualche goccia di limone, spiegando che può offrire un effetto molto simile ad alcuni trattamenti estetici professionali.

Parole che hanno ribaltato la narrazione iniziale. Da una parte il lusso dei centri estetici, dall’altra il messaggio che la bellezza può partire anche da gesti semplici e accessibili, purché accompagnati dalla costanza.

“Avevo spento l’interruttore”: la confessione di Belen

Tra centinaia di commenti, però, ce n’è stato uno che ha toccato un argomento molto più profondo dell’aspetto fisico. Una follower le ha scritto: “Brillare l’hai sempre saputo fare bene. Forse dovevi solo ricordarti della luce che avevi dentro”.

La risposta della Rodriguez è stata breve ma intensa: “Avevo spento l’interruttore, è stata tosta ragazzi. Mamma, mi commuovo”.

Una frase che richiama inevitabilmente al difficile periodo vissuto negli ultimi anni, quando la sudamericana ha affrontato importanti problemi di salute mentale e un ricovero che l’hanno costretta a fermarsi.

Oggi, mentre è impegnata nelle registrazioni della nuova edizione di Tu Si Que Vales, Belù appare più serena e presente sui social, dove alterna lavoro, famiglia e momenti dedicati a se stessa.

Dietro una semplice discussione su creme e trattamenti si nasconde così un messaggio più universale. Per Belen, la bellezza non è soltanto il risultato di un conto in banca o di una seduta dall’estetista, ma anche la capacità di rialzarsi dopo un momento buio, ritrovare fiducia in se stessi e imparare, ogni giorno, a prendersi cura della propria luce interiore.