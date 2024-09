Samanta Togni a La volta buona: “Con mio marito non è finita ma non torno a Dubai”

Fonte: IPA Samanta Togni ha affrontato un periodo di profonda crisi con il marito Mario Russo: per amore del chirurgo plastico si era trasferita a vivere a Dubai

Samanta Togni a un passo dal divorzio. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha confermato la profonda crisi che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare con il marito Mario Russo, sposato nel 2020 dopo un colpo di fulmine in treno. La coppia rischiava di scoppiare ma alla fine il sentimento ha prevalso su tutto e tutti. Anche su persone poco amiche che si sono intromesse nella relazione, apportando maggiore confusione a Samanta e Mario.

Samanta Togni è ancora sposata con Mario Russo: il matrimonio è salvo

“La crisi c’è stata, ci siamo allontanati, pensavamo che il matrimonio fosse finito. Succede”, ha esordito così Samanta Togni a La volta buona, il programma pomeridiano di Caterina Balivo. “Adesso stiamo rimettendo a posto i pezzi”, ha aggiunto la conduttrice specificando che non c’è stato alcun tradimento. Né da parte sua, né da parte del marito. Ad allontanare i coniugi alcuni cambiamenti e delle incomprensioni.

In particolare per la Togni è stato particolarmente duro il trasferimento a Dubai, dove il marito Mario Russo, di professione chirurgo plastico, vive e lavora. Per amore Samanta ha lasciato l’Italia ma ha rischiato di perdere se stessa e di compromettere così anche il suo rapporto di coppia. “Sono stata lì per tre anni. Ci ho provato ma non ce l’ho fatta. Stando lì sentivo di essere avvolta nel vuoto. A volte per amore della coppia si fanno gesti controproducenti nei confronti di se stessi”.

“Mi sono sentita risucchiata dal vuoto, mi piacevo di meno”, ha aggiunto la Togni prima di raccontare il momento più basso della sua crisi con il marito: “Quando ho tolto la fede nuziale davvero non credevo più nel nostro matrimonio, ricordo perfettamente quel giorno. Ero molto svuotata, era quella la sensazione perché ho davvero puntato tutto su quel rapporto. Parlo alle donne, quando pensiamo di fare delle cose togliendo qualcosa della nostra natura il risultato non è quello che ti aspetti, finisci con un pezzo in meno”.

E in virtù di questo, Samanta ha deciso che non tornerà negli Emirati Arabi. È rientrata in Italia in pianta stabile e porterà avanti il suo legame con Russo a distanza, anche se sarà indubbiamente una sfida particolarmente complessa. “Abbiamo tutti momenti bui e difficili, ma se c’è volontà di recuperare si possono mettere a posto i pezzi. È difficile vivere un rapporto a distanza ma impossibile vivere distanti da noi stessi”, ha sentenziato.

La conduttrice di Terni non ha poi nascosto il dispiacere di “alcune persone amiche che si sono intromesse nel mio matrimonio” tanto che Samanta ha ammesso di non aver mai conosciuto “la cattiveria nei sentimenti” fino ad oggi. Persone che la soubrette riteneva amiche e che invece si sono rivelate tutt’altro. “Invidiosi della felicità altrui”, ha osservato.

Fonte: IPA

La romantica storia d’amore tra Samanta Togni e Mario Russo

Samanta Togni ha sposato Mario Russo il 15 febbraio 2020 e con lui è andata a vivere all’estero. Un colpo di fulmine per entrambi, arrivato sette mesi prima delle nozze, che ha portato Samanta a stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e mettendo in secondo piano il lavoro (ad esempio ha lasciato la conduzione de I Fatti Vostri).

Mario Russo è padre di tre ragazzi nati da una precedente matrimonio. Una famiglia bella allargata tanto che la Togni e il marito hanno deciso anche per questo di non avere altri eredi. Pure la Togni ha un divorzio alle spalle: poco più che maggiorenne ha sposato Mirko, dal quale ha avuto Edoardo, al quale è legatissima.