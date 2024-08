Fonte: IPA Samanta Togni e Mario Russo

Da settimane si vocifera di una profonda crisi nel rapporto tra la ballerina Samanta Togni e il marito, il chirurgo plastico Mario Russo. Tra indiscrezioni varie e foto che ritraggono Togni senza la fede al dito, si dice che l’unione – ufficializzata circa 4 anni fa – sia giunta al capolinea. È vero? Non possiamo saperlo noi e, al momento, non ne sono certi neppure i diretti interessati. È la stessa Samanta a rivelarlo, in una sincera confessione rilasciata dalla sua casa di Roma, e non da quella che condivideva con il compagno a Dubai.

Samanta Togni parla del matrimonio in crisi

Era già stata avvistata in Italia, lontana dal marito e senza la fede al dito. Oggi, Samanta Togni sceglie di dire la sua e, tornata nella sua casa di Roma – mentre il marito Mario Russo si trova ancora a Dubai, dove risiede per lavoro – la ballerina si è confidata ai microfoni del settimanale Di più. “È un momento difficile per me, sto attraversando una fase complicata del mio matrimonio, sto affrontando un forte cambiamento” ha rivelato la professionista di Ballando con le Stelle.

“Capita di dover mettere tutto in discussione” rivela Togni, con un velo di speranza, “ma di solito, dopo queste fasi così negative, arriva anche un momento di rinascita: speriamo”. Una rinascita al fianco a Mario Russo o, forse, da sola: “Sto riorganizzando la mia vita in Italia, a Roma, perché ho voglia di riprendere il mio lavoro in tv e sto valutando varie proposte”. Ad averla allontanata dal marito, potrebbe essere stato dunque un rinnovato bisogno di indipendenza e realizzazione professionale. “Ogni scelta della mia vita è stata sempre fatta con amore e so bene che questa grande distanza non fa che aumentare il distacco da Mario, ma sentivo che era la cosa giusta da fare”.

La ballerina, che si era trasferita per amore, rivela una forte nostalgia per la propria terra: “Non mi piacevo più, non mi sentivo più a mio agio lontano dall’Italia”. A settembre tornerà in tv, alla conduzione di un nuovo format La7, dedicato al benessere, dal titolo Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso. Così, spiega, “Mario e io stiamo cercando di capire, di confrontarci”. Il loro amore, dunque, non sembra essere finito, ma di certo si sta evolvendo.

L’amore con Mario Russo e il trasferimento a Dubai

Samanta Togni e Mario Russo si sono conosciuti a fine 2019, casualmente, in treno. La scintilla è scoccata subito, si sono scambiati i numeri di telefono e poi giorni dopo lui, che già viveva a Dubai, l’ha raggiunta nel romantico lago di Piediluco, a Terni, città natale della conduttrice. Un mese dopo arriva la proposta di matrimonio, con le nozze tra i faraglioni di Capri a sette mesi dal primo incontro. Per quell’amore Samanta lascia il lavoro (conduceva I fatti vostri) e l’Italia. Si trasferisce a Dubai, dove Russo vive assieme ai tre figli avuti da una relazione precedente.

Il figlio di Togni, oggi 23 anni, resta in Italia per concludere gli studi. E probabilmente la sua è la mancanza che pesa più di tutte. A Dubai Togni ha aperto una scuola di danza, ma così come raccontato in una trasmissione televisiva, ballare per 5 ore al giorno era diventato insostenibile con il passare degli anni e l’esperimento si è concluso presto. Chissà se anche il matrimonio giungerà al capolinea o riuscirà a sopravvivere alla distanza.