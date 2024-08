Samanta Togni ha lasciato anche Dubai, dove si era trasferita per amore, ed è tornata a vivere in Italia: è giunta l'ora più buia del suo matrimonio

Fonte: IPA Samanta Togni è sposata dal 2020 con il chirurgo plastico Mario Russo, conosciuto durante un viaggio in treno

Momento delicato per Samanta Togni. L’ex insegnante e ballerina di Ballando con le Stelle sta vivendo una crisi profonda con il marito Mario Russo, sposato solo quattro anni fa. Da tempo si vocifera di un allontanamento tra i due, più precisamente da quando la 43enne ha annunciato il suo rientro in Italia dopo aver trascorso l’ultimo periodo accanto a Russo, che lavora a Dubai. Ma ora arrivano nuovi elementi che non lasciano presagire nulla di buono. Separazione in vista?

La crisi tra Samanta Togni e il marito Mario Russo

Samanta Togni e il marito Mario Russo sono in crisi. A provarlo le ultime foto pubblicate dal settimanale Nuovo, che mostrano la conduttrice al mare, a Fregene, senza la fede nuziale al dito. Con lei la sorella Debora, alla quale è molto legata. “In questa fase di vita io e Debora siamo particolarmente vicine e cerchiamo di trascorrere più tempo possibile insieme”, ha spiegato alla rivista per poi aggiungere: “Anche se abbiamo due vite molto diverse, sappiamo di poter sempre contare l’una sull’altra e non posso che definirmi una donna molto fortunata ad avere una sorella come lei”.

Sulle voci che parlano di crisi nera e su un’eventuale rottura con il chirurgo plastico Mario Russo, Samanta Togni si è limitata ad un laconico ma significativo “no comment”. Da mesi i due non si mostrano più vicini sui social, dove erano soliti condividere stralci di vita quotidiana. Nonostante questo i due continuano però a seguirsi. Ma di recente la Togni ha deciso di lasciare Dubai, dove si era trasferita per amore del marito, e rientrare in Italia.

In una recente intervista per Monica Setta a Storie di donne al bivio Samanta Togni ha ammesso: “Dopo cinque anni d’amore con mio marito Mario Russo a Dubai ho deciso di tornare in Italia per riprendere il mio lavoro in tv”. E poi: “Crisi? Se pensi che ci stiamo separando non è cosi, ma è un momento delicato di coppia perché io e Mario stiamo riorganizzando la nostra vita e il nostro amore a distanza. Non è stato facile decidere, ma restare lontano dalla tv non sarebbe stato giusto”.

A Dubai Samanta Togni ha aperto una scuola di danza che però ha chiuso poco dopo perché “dovevo fare 5 ore di danza al giorno e non ho più vent’anni. Alla fine l’ho chiusa perché ero stanca e poi ho un legame fortissimo con l’Italia”. Tra l’altro nel Belapese vive Edoardo, il figlio che Samanta ha avuto da una precedente relazione. Il ragazzo ha 23 anni e si è appena laureato in Scienze statistiche.

A settembre Samanta Togni tornerà in televisione: sarà alla guida di Amarsi un po’-Istruzioni per l’uso, in onda su La7. Un percorso del benessere volto a riscoprire l’importanza di prendersi cura di se stessi coltivando delle passioni e lasciandosi andare a nuove esperienze.

Fonte: IPA

La romantica storia d’amore tra Samanta Togni e Mario Russo

Samanta Togni ha sposato Mario Russo il 15 febbraio 2020 e con lui è andata a vivere a Dubai, negli Emirati Arabi. Un colpo di fulmine per entrambi, arrivato sette mesi prima delle nozze, che ha portato Samanta a stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e mettendo in secondo piano il lavoro (ad esempio ha lasciato la conduzione de I Fatti Vostri).

Mario Russo è padre di tre ragazzi nati da una precedente matrimonio. Una famiglia bella allargata tanto che la Togni e il marito hanno deciso anche per questo di non avere altri eredi. Pure la Togni ha un divorzio alle spalle: poco più che maggiorenne ha sposato Mirko, dal quale ha avuto Edoardo, al quale è legatissima.