Incoronazione di Re Carlo, il ruolo chiave di William (negato a Harry)

L’incoronazione di Re Carlo porterà molto lustro anche al Principe William che, oltre ad indossare per la prima volta una corona, avrà un ruolo chiave nella cerimonia. Uno spazio negato, invece, al Principe Harry, che sarà solo spettatore del grande giorno di suo padre, senza Meghan Markle al suo fianco. William avrà l’onore di compiere un gesto cruciale nei confronti del padre, che segnerà anche l’ufficializzazione del ruolo di Principe del Galles e di erede al trono.

Principe William, che ruolo avrà nell’incoronazione di Re Carlo

Il Principe William, in quanto erede al trono britannico, avrà un ruolo chiave nell’incoronazione di Re Carlo e della Regina Camilla. Sarà lui, infatti, ad inchinarsi al nuovo Sovrano nell’Abbazia di Westminster il 6 maggio e giurerà la sua lealtà e fedeltà durante la storica cerimonia. Il primogenito di Carlo e Diana, che per l’occasione indosserà la sua prima corona, porrà le sue mani tra le mani del Re e dirà: “Io, William, Principe di Galles, prometto la mia lealtà a te e la fede e la verità ti porterò, come tuo signore, uomo vivo e in gamba. Quindi, invoco l’aiuto di Dio “.

Le parole che verranno pronunciate, che prendono il nome di Homage of Royal Blood (letteralmente “omaggio del sangue reale”), sono una tradizione, e sono state pronunciate anche dal Principe Filippo in occasione dell’incoronazione di sua moglie, la Regina Elisabetta, nel 1953, quando a sua volta prestò giuramento. Si tratta di un onore che non sarà riservato a nessun altro membro dei Windsor, neanche a Harry. Dunque, il Principe William è l’unico reale che renderà omaggio in questo modo durante l’incoronazione. Un momento di grande emozione, che sarà un punto fondamentale del maxi evento, trasmesso in mondovisione.

Harry resta a mani vuote per l’incoronazione

Nessun ruolo, invece, è previsto per il Principe Harry, solo e isolato durante la cerimonia del 6 maggio, quando, al suo fianco, non ci sarà neanche Meghan Markle. Infatti, Re Carlo ha deciso di includere solo William e suo figlio, il Principe George (uno dei suoi paggetti d’onore) nei rituali dell’incoronazione, lasciando Harry in panchina. Il secondogenito sarà spettatore e non protagonista. I motivi sono molteplici: dalle inevitabili conseguenze delle sue dichiarazioni contro la Corona e l’intera Famiglia Reale nell’autobiografia Spare, alla scelta del Sovrano di snellire i rami della Monarchia e la cerimonia stessa, sino all’indiscutibile posizione di rilievo del figlio maggiore, l’erede al trono.

Il Duca di Sussex, però, non sarà l’unico a mani vuote nel grande giorno: i fratelli di Re Carlo, i Principi Andrea e Edoardo non sono in scaletta, e questo ha fatto storcere il naso a molti. Se Andrea è ormai da due anni fuori dalla vita pubblica a causa dei suoi contenziosi giudiziari (legati al maxi scandalo sessuale), Edoardo sembra essere l’unico che non viene mai preso in considerazione, nonostante l’impegno e la fedeltà che lui e sua moglie, Sophie di Wessex, hanno dimostrato negli ultimi anni. E la Principessa Anna? Le donne, solitamente, non hanno un ruolo nell’incoronazione di un Sovrano ma, dato che l’ultima risale a ben settant’anni fa, Carlo potrebbe riservarci qualche sorpresa.