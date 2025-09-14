Re Carlo, la sua rabbia verso William dopo l’incontro con Harry

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Re Carlo, ancora tensioni con William

Sono trascorsi 19 mesi dall’ultimo incontro tra Re Carlo e il suo secondogenito, il Principe Harry. Ciò non rasserena le acque nelle quali si ritrova il Duca di Sussex ma, ribadisce una fonte anonima, allo stato attuale il sovrano è meno irritato con lui che non William.

Carlo e Harry, rapporto più disteso

Com’è facile immaginare, la visita a Clarence House da parte di Harry ha rappresentato un momento molto delicato. Principe e Re non si vedevano dalla fase poco successiva la diagnosi di cancro di quest’ultimo.

Ora la giornalista Tina Brown, amica di Lady Diana al secolo, ha rivelato che il sovrano vivrebbe con maggior serenità il rapporto con Harry. Di certo molto meglio rispetto a William.

Il rapporto con William

Nella sua newsletter, la Brown ha spiegato come ci sia maggiore tensione con il diretto erede al trono designato. Alla base di tale condizione ci sarebbero le diverse priorità che William ha scelto di darsi.

Ha per il momento prediletto gli impegni “ad alto impatto”, il che ha cancellato fino a oggi presenze ufficiali “minori”. Sia lui che Kate Middleton hanno ribadito di voler essere genitori presenti. Una critica implicita alla strada percorsa da Carlo in gioventù. Per il sovrano, però, la Corona viene così posta in secondo piano: inaccettabile.

Brown scrive come in 12 mesi Carlo abbia mandato avanti impegni ufficiali in ben 175 giornate. Tutto ciò nonostante la malattia lo abbia debilitato. William, dopo 5 vacanze in famiglia nell’arco di 7 mesi, ha invece ripreso gli appuntamenti pubblici con attività che non hanno lo stesso peso numerico del padre.

William preoccupato da Harry

Al di là del discorso Harry, il rapporto tra Carlo e William continua a essere teso. Ora però l’erede teme che possa verificarsi un reset generale con il fratello. È preoccupato all’idea che il padre possa far vincere la propria parte emotiva, “dimenticando” Spare, le varie interviste, gli attacchi e le rivelazioni private.

Una fonte anonima presente a corte ha rivelato allo Standard che William non chiamerebbe mai direttamente il padre. Il tutto avverrebbe tramite l’ufficio stampa del sovrano. Tutto ciò è sintomo di una distanza che di certo non nasce oggi con la questione Harry. Del resto il secondogenito di Diana aveva raccontato di frequenti litigi tra il fratello e Carlo nel suo libro.

Quello che emerge è quindi un quadro inaspettato: mentre la riconciliazione tra Harry e il resto della famiglia sembrava impossibile, i riflettori si spostano sul rapporto complicato tra Re ed erede al trono. Una storia che ricorda quanto la vita dei Windsor sia sempre un equilibrio fragile.