Kate ha deciso di dare assoluta priorità a George, Charlotte e Louis: ecco cosa cambierà da ora in poi

IPA Kate Middleton rivaluta la sua agenda: trascorrerà più tempo in famiglia

Impensabile che la malattia non lasciasse un segno nel quotidiano di Kate Middleton. La futura Regina ha infatti rivalutato molti aspetti della sua vita e, per quanto desiderosa di ritrovare una normalità in fatto di impegni, non tornerà più all’equilibrio asfissiante precedente.

Dopo il tumore, meno impegni pubblici e più tempo con i suoi figli. La priorità, ora più che mai, sono proprio loro. Dopo aver temuto di perdere tutto, di lasciarli ben prima di quanto qualsiasi genitore possa augurarsi, non intende sprecare la seconda chance ottenuta.

Kate Middleton, prima e dopo

C’è chiaramente un prima e un dopo tumore nella vita di Kate Middleton. In precedenza l’abbiamo vista super impegnata, con un’agenda sempre fitta. In alcune fasi si può dire che fosse ovunque, impeccabile nei suoi look, sempre pronta a rompere un po’ le norme stringenti del protocollo, e con un sorriso ammaliante e caldo.

A febbraio 2024, però, tutto è cambiato e oggi quell’inarrestabile dedizione alla Corona è mutata. Quella diagnosi tumorale ha stravolto la sua vita e, ora che si è lasciata alle spalle quel capitolo, ha deciso di fare le cose diversamente.

Ha dovuto sopportare mesi di cure, che hanno trasformato le sue priorità. Un approccio differente rispetto a Re Carlo, che ha scalpitato per ritrovare un’agenda colma (per quanto la sua routine sia oggi differente), , come se questo l’aiutasse a non pensare al proprio stato di salute. Un atteggiamento che preoccupa tremendamente i figli William e Harry.

Chi ha analizzato il nuovo comportamento di Kate è stato un insider, come riporta News Weekly. Ecco le sue parole: “La prospettiva di Kate è cambiata, così come le sue priorità. Ora più che mai al centro ci sono i suoi figli, George, Charlotte e Louis”.

La nuova agenda di Kate

Abbiamo avuto di vedere Kate Middleton alle prese con il suo ritorno sulle scene, per così dire. Non ha di certo scelto di barricarsi in casa con i suoi piccoli. Non si parla di un addio alla scena pubblica, dunque, bensì di una riformulazione dei suoi ruoli, che sia più aderente alle rinnovate esigenze.

Fino alla diagnosi, Kate era presente a quasi ogni evento di rilievo. Oggi, superate le cure, ha scelto di essere soltanto dove serve davvero che ci sia. Nel corso dell’estate ha preso parte al Trooping the Colour, così come alla Cerimonia della Giarrettiera, a Wimbledon e alla visita di Stato di Macron.

Spazio agli appuntamenti simbolici, dunque, così come ad altri che le stanno particolarmente a cuore. Sarà però tutto estremamente selezionato con cura: “Kate sa quanto sia importante la sua immagine per il futuro della Corona. Ha però imparato che non deve essere ovunque per essere presente”.

Come sta oggi

Dopo la fase dei trattamenti subiti, ancora oggi deve fare i conti con una certa dose di stanchezza fisica e mentale. I medici le hanno infatti consigliato caldamente di dosare le energie, evitando di sovraccaricare la sua agenda.

Un passo alla volta e lei sembra aver decisamente recepito il messaggio. No a calendari rigidi e a una programmazione a lunga scadenza. Il tempo ha ora ben altro valore per lei.