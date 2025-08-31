Sempre più probabile, e vicino, un incontro tra Re Carlo e il Principe Harry, ma il secondogenito ha delle richieste

IPA Harry d'Inghilterra

Sono quasi due anni che Re Carlo e il Principe Harry non si incontrano, che quasi non si parlano neppure – se non, forse, per una veloce telefonata il giorno di Natale. La distanza tra padre e figlio è sempre maggiore, ma sembra che questo lungo dissidio possa finalmente volgere a termine. Il prossimo settembre, Carlo e il secondogenito potrebbero tornare a riabbracciarsi. A patto che si rispettino le richieste avanzate dal figliol prodigo fuggito negli Stati Uniti.

Carlo e Harry vogliono un incontro

“Per la prima volta da molto tempo, – ha rivelato una fonte statunitense al Mirror – c’è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano”. Un incontro, forse un abbraccio e un chiarimento, tra Re Carlo e il Principe Harry sembra ormai ipotesi concreta e non più speranza vana. Pare che “la squadra del principe Harry e il Palazzo” abbiano aperto “una linea di comunicazione” e la promessa è che “padre e figlio si rivedano quando il Duca tornerà a Londra a settembre”.

Padre e figlio, e nessun altro. Meghan Markle non accompagnerà il marito a Londra in occasione dei WellChild Awards, il gala dell’organizzazione benefica di cui Harry è testimonial da molti anni. Mentre William non sembra intenzionato a rivedere il fratello e a perdonargli le accuse rivelate nella sua controversa autobiografia Spare. D’altronde, l’arrivo di Harry a Londra avverrà in un giorno molto delicato per la famiglia reale. L’8 settembre è infatti l’anniversario della morte di Elisabetta, e i suoi cari vorranno probabilmente riunirsi per ricordala in modo degno.

Se l’incontro sarà, dunque, si tratterà, continua la fonte, di un “semplice faccia a faccia, una conversazione tra padre e figlio”. Nessun “grande gesto” è in programma e le priorità restano “privacy e decoro”.

Le condizioni di Harry per rivedere il padre

Il più restio a un incontro pare essere Harry che, secondo quanto rivela Shuter Scoop, avrebbe imposto tre condizioni per riabbracciare il padre. La prima è la possibilità di accedere a misure di sicurezza complete, di riottenere – almeno per un pomeriggio – quelle guardie del corpo cui ha dovuto dire addio rinunciando al titolo reale. “Harry non vuole un altro viaggio in cui si sente indifeso ed esposto. Vuole garanzie ferree, non vaghe promesse. Sicurezza e privacy non sono negoziabili” si dice. Il tutto, naturalmente, a spese della Corona.

La seconda richiesta di Harry è un alto livello di controllo sulle attività della stampa. A Buckingham Palace l’ex inquilino chiede di “tenere a bada i paparazzi”. Infine, la condizione più complessa, il desiderio espresso dal Principe che la moglie venga trattata con il rispetto che spetterebbe a una Sua Altezza Reale. Cosa significa ciò in pratica? Inchini e reverenze da parte di tutti i membri della famiglia, nonostante le dimissioni di Markle dagli incarichi reali. Se Re Carlo potrebbe cedere – ammorbidito dalla malattia che ha attenuato la sua precedente severità verso il secondogenito – è certo che William non ha alcuna intenzione di inchinarsi davanti alla cognata che, secondo molti, gli ha portato via il fratello più caro.