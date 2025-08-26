Re Carlo cambia routine per combattere il cancro “ma sa che la fine è vicina”

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Re Carlo

“Sto facendo tutto il possibile”, sono state queste le parole esitate di Re Carlo d’Inghilterra, appoggiato a un bastone, durante una passeggiata nella sua tenuta nel Norfolk qualche giorno fa. Negli ultimi mesi, nell’incertezza dovuta alle scarse informazioni disponibili sulla salute del monarca, i media hanno indagato su ogni voce che circonda la vita privata del sovrano.

E ora Radar Online ha espresso profonda preoccupazione per l’avanzare del cancro, che potrebbe indebolire significativamente la sua vita. Il magazine ha consultato diverse fonti, tutte anonime, che hanno affermato che Carlo sta “combattendo una battaglia persa” contro la malattia.

“Carlo ha 76 anni ed è ora molto fragile. Sa che la fine è vicina. Ora si trascina in giro con un bastone e si sbatte contro la bottiglia, e in particolare contro il whisky, per anestetizzare il dolore e la disperazione che prova. È una fine triste per lui, ma come continua a dire a tutti, sta facendo il possibile per mantenere la calma”, ha rivelato una fonte.

Come sta Re Carlo

Charles è stato recentemente fotografato per una nuova serie di ritratti scattati a Sandringham, il suo ritiro di campagna di 80 ettari, dove è apparso tranquillo ma dipendente dal suo bastone di legno.

L’uso del bastone da passeggio è da anni una caratteristica frequente delle apparizioni pubbliche del monarca, in eventi come il Royal Windsor Horse Show e il Chelsea Flower Show. Ma se prima si trattava prevalentemente di una scelta estetica o simbolica legata al protocollo, ora la situazione sarebbe cambiata.

Le immagini, condivise sull’account Instagram ufficiale di Sandringham, mostrano Carlo III passeggiare nel Giardino Topiario, uno spazio meticolosamente realizzato ispirato alla pavimentazione Cosmati dell’Abbazia di Westminster, un luogo che ama perché il monarca continua a coltivare la sua passione per l’orticoltura nonostante i suoi problemi di salute.

Re Carlo sembra sereno ma fonti a lui vicine insistono con i media sul fatto che, dietro questa apparente calma, si nasconda una realtà più dura: “Ha mostrato grande coraggio nel nascondere il suo dolore“.

“La sua salute è peggiorata significativamente negli ultimi mesi. Il bastone da passeggio è più di un accessorio tradizionale per un ritratto reale; è diventato una necessità. Il re sta affrontando una battaglia difficile e persa contro la sua malattia e si sta rivolgendo al whisky per gestire il disagio”, ha osservato un’altra fonte.

Il figlio della Regina Elisabetta si trova ad affrontare questa diagnosi dall’inizio del 2024 e, di conseguenza, sta seguendo un trattamento prescritto al millimetro dai massimi esperti di cancro del Regno Unito. Tuttavia, fonti consultate da Radar Online sostengono che il re abbia anche trovato rimedi naturali come la marijuana come soluzione per affrontare il disagio.

Sembra che il monarca, che gestisce un’azienda di alimenti biologici, stia riponendo la sua fiducia nei benefici medicinali e antidolorifici di questa pianta controversa. “Il Re è sempre stato aperto ai rimedi naturali. Sta coltivando una piccola piantagione di cannabis nella speranza che le sue proprietà medicinali possano alleviare il suo dolore senza causare scandalo”, ha detto un vicino di casa.

“Carlo ha sempre condotto uno stile di vita molto sano, quindi la sua diagnosi di cancro è stata particolarmente sconvolgente per lui. Ma grazie al suo amore e alla sua profonda conoscenza di tutto ciò che è naturale, ha visto la cannabis come un modo per combattere la malattia e anche per alleviare il dolore che il cancro gli provoca”, ha aggiunto un dipendente del Re.

Re Carlo sta per morire?

Come spesso accade con la famiglia Windsor, Re Carlo preferisce non smentire o confermare quanto riportato dai media. La verità è che non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale che indichi che il cancro sia in remissione o in declino, come è accaduto invece con Kate Middleton che qualche mese fa ha annunciato la sua guarigione.

L’unico ad essere andato oltre è stato il Principe Harry che in un’intervista rilasciata alla BBC ha dichiarato apertamente di non sapere con certezza quanto tempo resti a suo padre e di essere quindi interessato a una riconciliazione.