Fonte: ANSA Harry ha lanciato un appello a suo padre Re Carlo: pronto alla riconciliazione

Di colpo si è tornati a parlare del Principe Harry e non si tratta di gossip. Dopo la sentenza della Corte d’Appello, il secondogenito di Re Carlo ha rilasciato un’intervista alla BBC. Il suo colloquio, video, è rapidamente divenuto virale, considerando il suo accorato appello alla Famiglia Reale. Per il Principe è tempo di far pace e dimenticare ma, lo sa bene, il processo sarà complesso, forse impossibile e di certo doloroso.

Harry senza protezione

La Corte d’Appello ha respinto il ricorso presentato dai legali di Harry. Questi si era scagliato contro la revoca della protezione da parte della polizia pubblica in Gran Bretagna, a tutela della sua famiglia, in quanto membri vicini alla Corona.

Il comitato Royal and VIP Executive (RAVEC) aveva modificato il suo schema di sicurezza, optando per una protezione “su misura” anziché automatica, scelta ritenuta legittima dai giudici malgrado le obiezioni del Duca.

Alla base del ricorso ci sono:

inseguimento da parte di un paparazzo a New York nel 2023;

paura di azioni terroristiche da parte di cellule di Al Qaeda.

I giudici hanno però confermato la procedura adottata dal comitato in relazione a Harry, Meghan Markle e ai loro figli Archie e Lilibet.

“Sono sicuro che ci saranno persone che riterranno la sentenza una vittoria. Probabilmente le stesse persone che mi augurano del male”.

Pace con la Famiglia Reale

Numerose le divergenze tra Harry e alcuni membri della sua famiglia. Il tempo ha evidenziato dolorose differenze, in una condizione che prosegue ormai da 5 anni.

Il momento è però critico e il timore per la sua famiglia lo ha spinto a questo appello accorato. La vita è una e lasciar trascorrere il tempo senza agire sarebbe deleterio per tutte le parti in causa.

“Certo, alcuni membri della mia famiglia non mi perdoneranno mai per aver scritto un libro. Non mi perdoneranno mai per molte cose. Io vorrei però una riconciliazione con la mia famiglia. Continuare a combattere non ha senso. La vita è preziosa. Non so quanto tempo resti a mio padre. Non mi parla a causa di questa faccenda della sicurezza. Sarebbe però bello fare pace”.

Tornare a casa

Harry ha ricordato come in più occasioni abbia sottolineato l’importanza della verità, senza la quale una riconciliazione sia impossibile. Gran parte della verità è già stata esposta, “che la si voglia accettare o meno”. Con un’abile mossa, il Duca ha agito in anticipo, lanciando la palla nella metà campo di padre e fratello: “Se non vogliono riconciliarsi, dipende interamente da loro”.

Allo stato attuale, però, tornare a casa è un miraggio, almeno con tutta la famiglia al completo: