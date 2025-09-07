A Balmoral è stato silenzio assoluto tra padre e figlio: ora William, Carlo e Harry non si parlano del tutto

Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Re Carlo e William non si sono parlato per l'intera vacanza a Balmoral

Re Carlo vedrà Harry? È possibile che sia giunto finalmente il momento per il sovrano di rivedere il suo secondogenito. Di certo sarà un incontro teso (se mai si farà) ma il solo fatto che l’evento non sia più da escludere categoricamente al 100%, a quanto pare, ha del clamoroso.

Di certo non è entusiasta all’idea William, che sembra intenzionato a proseguire nell’ignorare l’esistenza di suo fratello. Una situazione decisamente complessa, con Carlo che, consapevole della sua salute compromessa, non intende lasciar trascorrere anni che non può permettersi.

William e Carlo sempre più distanti

Provare a recuperare il rapporto con un figlio a discapito dell’altro. Re Carlo vive un incubo dal quale sembra non avere via di fuga. Secondo fonti vicine alla Famiglia Reale, il Principe William avrebbe trascorso le vacanze estive in Scozia senza quasi rivolgere la parola al padre. Un silenzio colmo di significati.

Secondo il Daily Beast, il clima a Balmoral sarebbe stato tutt’altro che idilliaco. William, Kate e i bambini erano al castello con il resto della famiglia. Carlo avrebbe invece scelto di alloggiare nella sua residenza privata, che è a circa 13 km di distanza.

“Un rapporto teso, difficile, formale e carico di tensione”, ha svelato una fonte anonima. Ha poi sottolineato come la maggior parte delle comunicazioni tra padre e figlio avvenga ormai tramite i rispettivi segretari privati. Non avrebbero trascorso neanche un momento da soli in vacanza a Balmoral.

Visioni opposte

I contrasti sarebbero svariati e riguarderebbero anche la gestione della monarchia. Alcuni episodi in tempi recenti hanno contribuito a generare acredine tra padre e figlio. Si pensi alla mancata partecipazione di William ai funerali del Papa o alle commemorazioni del VJ Day.

Un vero e proprio conflitto generazionale, dunque. William vede la necessità di rinnovamento, con l’addio ad alcuni formalismi. Dall’altra parte, invece, Carlo interpreta il ruolo del Re con uno spirito decisamente tradizionale.

“Per William è assurdo proseguire nella gestione della monarchia come se si fosse ancora in epoca edoardiana. Per Carlo, invece, l’approccio più informale di suo figlio è percepito come una mancanza di rispetto verso le istituzioni e la tradizione”.

Il tentativo di Harry

In questo clima, la relazione con Harry resta a pezzi. Il Duca di Sussex è pronto a tornare nel Regno Unito, come tutti sanno. Parteciperà ai WellChild Awards e spera in un incontro con il padre. Sei mesi fa, nel corso della sua ultima visita, aveva espresso chiaramente questo desiderio. La istanza emotiva sembra però ancora incolmabile.

Mai dire mai, certo, ma Carlo si attende dal suo secondogenito un passo importante. L’esperta reale Katie Nicholl ritiene che il peso sia ora tutto sulle spalle di Harry: “Suo padre non gli parla per paura che qualsiasi cosa possa divenire di dominio pubblico, in qualsiasi formato”.

Dagli attacchi a Camilla alla trasformazione delle conversazioni private con padre e fratello in materiale per il suo libro, Spare. Harry ha tanto da farsi perdonare prima di poter pretendere qualcosa. Un’ammissione pubblica potrebbe forse aprirgli le porte. Anche in quel caso, però, senza William ad accoglierlo. Una condizione destinata a peggiorare quando il fratello maggior diventerà Re.