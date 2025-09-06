Re Carlo, Harry ha bisogno di incontrarlo ed è infastidito da Meghan Markle

Ci sono alte probabilità che Re Carlo e Harry si incontrino . Il Principe ne ha un bisogno disperato, anche perché le cose non vanno con Meghan

Getty Images Principe Harry

Harry torna a Londra il prossimo 8 settembre e ha un bisogno disperato di incontrare di persona sua padre Carlo. Anche perché le cose con Meghan Markle non fanno più bene.

Re Carlo disponibile a incontrare Harry

Re Carlo non è contrario a incontrare suo figlio Harry. È da due anni che non si vedono e anche le comunicazioni telefoniche sono state pressoché interrotte. Dal canto suo, Harry ha davvero bisogno di vederlo, di parlargli faccia a faccia, senza filtri e senza intermediari che possono fraintendere quello che viene dette. E poi sono pur sempre padre e figlio, oltre che il Sovrano britannico e il Duca del Sussex.

Malgrado le buone intenzioni, organizzare l’incontro non è così facile. Certo, il ritorno di Harry a Londra per partecipare all’evento benefico degli Wellchild Awards è sembrata alle due controparti l’occasione migliore.

Le trattative per questo incontro sono iniziate già lo scorso luglio ma non è chiaro se avranno un esito positivo. Anche perché William non è d’accordo. È probabile comunque che il colloquio, se avverrà, sarà in forma strettamente privata, quindi di esso si saprà qualcosa solo a cose fatte.

Re Carlo, Harry ha un bisogno disperato di lui

Comunque, gli esperti in questioni reali sono convinti che sia Harry a beneficiare maggiormente da questo eventuale incontro. Infatti, è lui che ha un bisogno disperato del padre e non viceversa. In ogni caso, si ritiene che ci sia la volontà da entrambe le parti di vedersi, anche se “i problemi familiari non sono stati risolti ma si tratta di iniziare con Carlo e Harry. Per la prima volta da molto tempo, c’è la genuina sensazione che la riconciliazione sia a portata di mano”.

La biografa della Famiglia Reale Ingrid Seward ha dichiarato: “La mia opinione è che Harry abbia disperatamente bisogno di incontrare suo padre. Ha bisogno che la luce che emana dall’essere figlio del Re risplenda su di lui. Credo che Harry sarebbe molto ansioso di incontrare suo padre e, come genitore, penso che probabilmente anche a Carlo piacerebbe vederlo“.

Ovviamente tale incontrò sarà solo tra padre e figlio, poiché Harry sarà a Londra da solo, senza Meghan e senza i suoi bambini, Archie e Lilibet.

Harry prende le distanze da Meghan Markle

Harry ha bisogno di Carlo, anche perché la situazione con Meghan Markle è sempre più tesa. Il Principe non ama il modo in cui sua moglie sta affrontando i suoi affari. Soprattutto non è contento che lei sfrutti i loro figli per fare pubblicità al suo brand, As Ever, o alla sua serie su Netflix.

Infatti, l’esperto reale Hugo Vickers ha dichiarato che Harry “dovrebbe essere estremamente infastidito. Ovviamente, non so cosa pensi, ma credo che probabilmente faccia quello che gli viene detto. Sai, quello che mi preoccupa di più, a dire il vero, è cosa penseranno i bambini stessi quando saranno un po’ più grandi e si renderanno conto di quanto sono stati sfruttati”.

E a proposito del rapporto dei Sussex con la Famiglia Reale ha osservato che Archie e Lilibet “a un certo punto si renderanno conto di non aver mai incontrato i loro nonni e di avere dei cugini in Inghilterra che hanno una vita piuttosto interessante, qualcosa da cui sono stati tenuti lontani”.