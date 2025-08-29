Re Carlo, Harry torna a Londra ma sceglie il giorno sbagliato

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry

Tra pochi giorni Harry torna a Londra, ma il suo soggiorno coincide con un anniversario particolarmente doloroso per Re Carlo, William e tutta la Famiglia Reale. Ancora una volta il Principe sembra voler fare un dispetto a suo padre.

Re Carlo, Harry torna a Londra senza Meghan Markle

Presto Re Carlo tornerà ai suoi doveri e a Londra. Ma quest’anno troverà nella capitale una sorpresa, forse non troppo gradita, suo figlio Harry. Il Duca del Sussex ha annunciato che sarà in Inghilterra il prossimo 8 settembre.

Ovviamente Harry farà ritorno in patria senza Meghan Markle e i bambini, Archie e Lilibet. Sua moglie ha praticamente cancellato l’Inghilterra dalla sua vita e questo significa che i suoi figli non potranno metterci piede, almeno fino alla maggiore età. Senza contare che in questo periodo, Meg è impegnata nel lancio della seconda stagione della sua serie su Netflix, dove, stando alle anticipazioni, lancerà qualche frecciatina velenosa contro suo suocero Carlo e la Famiglia Reale.

Ovviamente si tratta di una strategia marketing, dato che la prima stagione è stata un flop negli ascolti. In effetti, le ricette della Markle non interessano a molti.

Comunque, Harry torna a Londra per lavoro e non per la famiglia. Infatti, deve partecipare al gala degli Wellchild Awards 2025. In quanto patrono dell’ente benefico, il Principe presenzia sempre a questa cerimonia.

Re Carlo, Harry a Londra senza scorta

L’ultima volta che il secondogenito di Carlo ha messo piede a Londra era lo scorso aprile. Il suo prossimo soggiorno nella capitale britannica è il primo da quando ha perso la causa per ottenere la scorta della polizia.

Dunque, Harry dovrà arrangiarsi con guardie del corpo private che quindi dovrà pagarsi di tasca propria. E così, sfruttando la scusa della mancanza di sicurezza, ricatta suo padre il Re, impedendogli di vedere i nipotini. Di certo, non li porterebbe mai con sé in Inghilterra senza un’adeguata protezione. Ma Carlo non cede al ricatto ed è inamovibile su questo punto, tanto che preferisce non parlare più con Harry nemmeno al telefono. Anche se lo scorso luglio un tentativo di disgelo è stato fatto tra le due parti.

Re Carlo, Harry a Londra l’8 settembre

Ma dopo quel primo incontro tra membri dello staff del Re e del Duca, non è seguito alcuno sviluppo. Il ritorno di Harry a Londra il prossimo 8 settembre, al contrario, potrebbe compromettere gli sforzi intrapresi.

Infatti, per Carlo e la Famiglia Reale l’8 settembre non è una data qualunque. In quel giorno, nel 2022, moriva la Regina Elisabetta. Allora Harry e Meghan erano a Londra per impegni personali. Quella sarebbe stata l’ultima volta di Lady Markle sul suolo britannico.

Di conseguenza, è probabile che il Sovrano, William e Kate vorranno ricordare in qualche modo la defunta Sovrana. E la presenza di Harry potrebbe diventare un elemento destabilizzante.

Certo, non avrà scelto lui la data in cui organizzare il gala. Ma sembra quasi fatto apposta, come se Harry volesse in qualche modo ribadire che c’è ancora e che in fondo è pur sempre il figlio del Re.