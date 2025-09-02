Re Carlo, l’incontro con Harry sabotato da William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Re Carlo potrebbe incontrare Harry quando tornerà a Londra il prossimo 8 settembre. Ma William non è intenzionato a vedere il fratello e anzi pare che stia facendo di tutto per far saltare l’eventuale appuntamento.

Re Carlo e Harry, un possibile incontro

Harry torna a Londra il prossimo 8 settembre, per presenziare ai Wellchild Awards 2025 di cui è patrono. Si tratta della prima volta che il Duca del Sussex mette piede in Gran Bretagna dopo aver perso la causa per ottenere la scorta della polizia.

Dunque, Harry, dovrà arrangiarsi per quanto riguarda la sua sicurezza personale. Tra l’altro, il suo ritorno in patria coincide con una data speciale. Infatti, l’8 settembre 2022 moriva la Regina Elisabetta, un triste anniversario per la Famiglia Reale. La presenza di Harry nella capitale potrebbe pertanto distogliere l’attenzione dalle cerimonie in memoria della defunta Sovrana.

Sta di fatto che in molti sono convinti che questa potrebbe essere la volta buona in cui Harry e Carlo finalmente si incontrino di persona. L’ultima volta è stata nel febbraio 2024 quando al Sovrano fu diagnosticato un cancro da cui non è ancora guarito.

Le premesse per questo appuntamento speciale tra Carlo e il secondogenito ci sono tutte. Infatti, lo scorso luglio alcuni membri degli staff di entrambi si sono visti a Londra, probabilmente per appurare che ci siano le condizioni per far ricongiungere il Sovrano col figlio.

Da Palazzo comunque non trapela nessuna indiscrezione che abbia un minimo di certezza. Molti esperti in questioni reali però sono speranzosi e pensano che davvero le premesse siano buone, ma all’interno della Famiglia Reale c’è chi rema contro.

Re Carlo, William si oppone all’incontro con Harry

Pare che William intenda sabotare l’incontro tra suo padre Carlo e Harry. Un amico del Principe di Galles ha riferito che lui considera questa possibilità come “un’idea terribile”. Quindi, non solo non intende vedere il fratello ma preme affinché il Re non ceda ai sentimenti paterni ed eviti di trovarsi a quattr’occhi col Duca del Sussex.

William immagina conseguenze tremende dopo questo colloquio. Non si fida più del fratello minore, perché troppe volte ha tradito la sua fiducia. Sia nelle interviste che nell’autobiografia, Spare, descrive il fratello come violento e aggressivo nei suoi confronti, lo accusa di non aver mai accettato in famiglia Meghan Markle e di avergli reso la vita a Palazzo molto difficile.

William inoltre si è lamentato in passato che Harry manipola ogni cosa che gli viene detta e in pubblico racconta la sua versione dei fatti che raramente corrisponde a verità. Per tutti questi motivi sta cercando di convincere Re Carlo a evitare Harry, a non dargli spazio, a non vederlo per evitare di concedergli quello di cui non ha diritto e soprattutto per evitare che il loro incontro si trasformi in un nuovo motivo di scandalo.