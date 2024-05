Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re. Il bacio che sfida il protocollo

Carlo a sorpresa si palesa al Royal Windsor Horse Show senza Camilla e viene accolto tra le braccia affettuose di Zara Tindall che bacia pubblicamente il Re, sinceramente felice di vederlo ristabilito. Anche se Sua Maestà è sembrato raffreddato.

Carlo si presenta a sorpresa senza Camilla

Carlo sembra dunque rispondere bene ai trattamenti contro il cancro, prova ne è il fatto che i medici gli hanno dato il permesso di riprendere le attività pubbliche anche al di fuori del Palazzo. Stando a quanto dichiarato da Camilla, il Re non vedeva l’ora di tornare al lavoro a tempo pieno, tanto che lei faticava a frenarlo.

Insomma, il Sovrano sta decisamente meglio, alla faccia di chi lo dava già morto un mese fa e di chi, malgrado l’evidenza, insiste nel dire che le sue condizioni sono molto gravi e che il piano dei suoi funeralo è costantemente aggiornato. Non che non sia vera quest’ultima affermazione, ma come è stato spiegato da Palazzo si tratta di una procedura abituale. Infatti, è compito dei funzionari di Sua Maestà fare in modo che nessuna eventualità, anche la peggiore, come la morte del sovrano, sia lasciata al caso. Ne va della stabilità della Monarchia.

In ogni caso, Carlo appare inarrestabile e in due giorni ha preso parte a ogni tipo di evento che gli era concesso, compresa una visita a sorpresa al Royal Windsor Horse Show, senza Camilla impegnata altrove. Ma ad accogliere premurosamente il Re c‘era un’altra bionda che si è permessa gesti confidenziali con lui.

Fonte: Getty Images

Carlo, abbracci e baci in pubblico con Zara Tindall

Niente di scabroso. Infatti, la donna in questione è Zara Tindall, figlia della Principessa Anna e quindi nipote di Carlo. Zara è una delle colonne portanti della Famiglia Reale. Non è un membro senior ma è una figura positiva all’interno del Palazzo e ha un legame molto stretto con l’augusto zio, come dimostrato dal modo in cui lo ha accolto.

Senza tener conto di protocolli e formalità, ha abbracciato calorosamente Carlo e lo ha baciato sulle guance. Il Re era visibilmente toccato da tanto affetto e ha risposto con altrettanto trasporto. La sua malattia ha colpito nel profondo la Famiglia Reale, sinceramente preoccupata per lui e per il futuro della Corona.

Fonte: Getty Images

Rivedere Carlo nel pieno delle attività ha evidentemente risollevato Zara Tindall che si è lasciata trasportare dalle emozioni, più che dall’etichetta. Ma Carlo non è come sua mamma Elisabetta II e ha molto apprezzato il gesto.

Fonte: Getty Images

La salute del Re sembra in via di miglioramento, anche se in molti hanno notato un accenno di raffreddore. Infatti, Carlo si è soffiato più volte il naso e ha tossito, oltre ad essere visibilmente dimagrito. Ma a parte questo è chiaro che è felice di essere tornato a una vita semi-normale, pronto ad affrontare i suoi doveri di Sovrano e di padre, visto che dovrebbe incontrare suo figlio Harry il prossimo 8 maggio, con non poche preoccupazioni da parte del suo entourage e di Camilla.