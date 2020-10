Eugenia di York incinta : le regole che dovrà seguire

editato in: da

Il 2020 è stato un anno complicato per la Famiglia Reale inglese. Due belle notizie, tuttavia, hanno alleggerito l’atmosfera a Buckingham Palace: il matrimonio di Beatrice di York e l’annuncio della gravidanza della sorella Eugenia. La neo-mamma, però, dovrà seguire delle regole fino alla nascita del suo primogenito.

Far parte della Royal Family, infatti, comporta delle responsabilità e il rispetto di rigidi protocolli anche quando si è in attesa di un figlio. Lo sa bene Kate Middleton, che ha dato alla luce tre splenditi bambini: George, Charlotte e il piccolo Louis. E, proprio come la moglie di William, anche Eugenia dovrà attenersi a quanto stabilito.

La prima regola è già stata affrontata da Eugenia: la prima a sapere della sua gravidanza è stata la Regina Elisabetta, sua nonna. Sua Maestà ha accolto la notizia con grande gioia. È stata, poi, proprio lei ad annunciarla al mondo intero, con un breve comunicato diffuso anche sui suoi canali social ufficiali:

Sua Altezza Reale la Principessa Eugenie e il signor Jack Brooksbank sono molto lieti di annunciare che aspettano un bambino per l’inizio del 2021. Il duca di York e Sarah, Duchessa di York, i coniugi George Brooksbank, la Regina e il duca di Edimburgo sono felicissimi della notizia.

Quando il bambino nascerà, nel 2021, la notizia dovrà essere data al popolo inglese da un annunciatore ufficiale. Prima di quel momento non potranno comparire post e nessun membro della famiglia potrà lasciarsi sfuggire nulla. Seguirà un annuncio pubblicato sui social network.

Stando ai protocolli, Jack Brooksbank, marito di Eugenia, non potrà assistere alla nascita del suo primogenito. In realtà questa regola, in passato, è stata molte volte violata. Anche William, come Harry e Carlo, è voluto restare al fianco alla moglie nel giorno del parto.

Un’altra regola, poi, riguarda proprio il luogo della nascita di un membro della Famiglia Reale, che dovrebbe avvenire rigorosamente in casa, più precisamente a Palazzo. Una tradizione che è già stata infranta. La stessa Eugenia, probabilmente, come Kate e Meghan, si recherà in ospedale e sarà seguita da un’efficientissima equipe di medici in totale sicurezza.

Eugenia di York e Jack Brooksbank decideranno di seguire con dovizia le regole imposte dai protocolli reali o si ribelleranno?