Eva Mendes e Ryan Gosling si sono sposati: l’annuncio a sorpresa (e per sbaglio) in diretta

Fonte: Getty Images Eva Mendes e Ryan Gosling

La relazione tra Eva Mendes e Ryan Gosling è una delle più apprezzate dai fan dei Vip di Hollywood. Un amore vero, il loro, che non si nutre di visibilità sui social. L’una al fianco dell’altro da più di 10 anni, paiono vantare oggi un rapporto più saldo che mai. Nel 2014 e 2016 sono nate le loro due figlie, Esmeralda Amanda e Amanda Lee, ma in tutto questo tempo non si è mai parlato ufficialmente di matrimonio, almeno fino a oggi.

Matrimonio Eva Mendes: indizio social

Una recente foto pubblicata da Eva Mendes sul suo account Instagram ha scatenato la curiosità dei fan. La posa scelta è alquanto particolare, con il braccio sinistro sollevato e piegato, così da coprire parte del viso, lasciando scoperte bocca e occhi, ma soprattutto mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul polso.

Si tratta di una scritta: “de Gosling”, che ha nuovamente dato il via a voci su un presunto matrimonio tra i due, svoltosi in totale riservatezza. Il motivo è legato alla cultura ispanica. Dopo le nozze, una donna aggiunge il cognome del marito al proprio, utilizzando proprio la preposizione “de”.

Eva Mendes rivela le nozze con Ryan Gosling

Non è giunta alcuna risposta al gossip da parte di Eva Mendes e Ryan Gosling, ma l’attrice ha offerto un nuovo indizio ai fan, volontariamente o per errore. È accaduto nello studio di Today, programma al quale la donna ha preso parte per discutere dei progetti benefici attivi in Australia, che vedono coinvolto anche l’attore di Come un tuono (sul cui set si sono conosciuti).

Nel nominare il padre delle sue figlie, però, l’attrice ha usato il termine marito. Nulla di più facile del fatto che questa possa essere una loro abitudine casalinga. Chiamarsi un po’ per gioco moglie e marito, nonostante non vi sia stato uno scambio di anelli e alcuna cerimonia, data la lunga convivenza e due figlie.

Questo indizio, però, insieme con la foto del tatuaggio, concorre a creare una prova alquanto importante. Ecco la frase finita nel mirino della Rete: “Sono tutti talmente accoglienti. Io e mio marito Ryan trascorriamo giornate splendide in Australia”.

Tutto potrebbe far parte di un gioco a distanza tra la celebre coppia e il loro pubblico. Non è da escludere uno scatto pubblicato a sorpresa delle nozze celebrate in gran segreto. L’intera questione potrebbe però essere stata clamorosamente fraintesa. Si spera che almeno Eva Mendes voglia infine dire la sua.

Eva Mendes: cosa fa oggi

Il mondo ha conosciuto Eva Mendes grazie al cinema. Una carriera alla quale ha però detto addio nel 2014. Nessun grande annuncio, solo un lento dedicarsi sempre più alla cura delle sue figlie e all’altro suo lavoro, che oggi la vede più impegnata che mai.

Nel 2012 è giunto al cinema Come un tuono, dove l’anno prima aveva conosciuto il suo futuro compagno di vita Ryan Gosling. Nel 2014, l’anno della nascita della sua primogenita, è stata protagonista al cinema di Lost River, esordio alla regia del suo partner. Da allora silenzio assoluto sul fronte delle produzioni cinematografiche, ma non è di certo diventata una mamma a tempo pieno.

È spesso ospite di svariati talk show, è attiva nel mondo degli enti benefici ed è co-proprietaria di Skura Style. Ha raccontato di recente di non escludere del tutto un ritorno al cinema, anche se oggi rifiuterebbe categoricamente scene di sesso e violenza.