“Ryan sembra il nonno di Ken”. I commenti dopo la prima foto

Fonte: ANSA Ryan Gosling compie 40 anni: i suoi film, le sue donne, i suoi baci

La Warner Bros ha pubblicato le prime foto foto dell’atteso film su Barbie e Ken, in uscita a luglio 2023 e il mondo social è impazzito. Sì, perché a vestire i panni della coppia di plastica più famosa del mondo saranno due fra gli attori più belli, talentuosi, famosi amati di Hollywood: Margot Robbie e Ryan Gosling.

Ma se la bionda Margot, nelle vesti di Barbie, è stata apprezzata e promossa, lo stesso non si può dire di Ryan, che versione capello ossigenato e addominali in bella vista, ha fatto storcere il naso al mondo social.

Ryan Gosling nei panni di Ken, i commenti di Twitter

“Questo è TERRIFICANTE… Come hanno fatto a rendere Ryan Gosling così poco hot?. E ancora: “Ryan Gosling nei panni di Ken è davvero terrificante. Perché fare quel film?”. “Come mai? Perché? Dove posso firmare la petizione per riavere “THE” Ryan Gosling di “Crazy, Stupid, love”? Ryan Gosling versione Ken ha un aspetto orribile…”. Sono solo alcuni dei tanti commenti di critica postati nelle ultime ore.

“Ryan Gosling è un bell’uomo al naturale, non aveva bisogno della pelle arancione e dei capelli così eccessivamente biondi ..”Margot Robbie è bellissima come Barbie. Ma Ryan Gosling nei panni di Ken… Ryan è un bell’uomo ma sembra orribile. Sembra il nonno di Ken con quei capelli argentati e la pelle arancione. Che lavoro di styling orribile! I suoi capelli sembrano grigi, non biondi!”.

Ryan Gosling versione Ken, il comment della sua Eva

L’unica che sembra aver apprezzato la trasformazione è Eva Mendes, sua compagna e madre delle sue bambine. Che, solitamente restia a condividere qualunque scatto privato, ha postato sul suo account Instagram la stessa foto, con un commento pieno di lodi

“Così. F. Divertente. Così. F. Bene. Quindi io così F entusiasta che vediate questo… #Thatsmyken”

Quando si dice che l’amore rende ciechi…