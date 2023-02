“Law and Order”, morto Richard Belzer, era il cugino di Fonzie

Fonte: IPA Richard Belzer, è morto l'attore di Law and Order

Per gli amanti delle serie tv poliziesche Richard Belzer era il detective (e poi sergente) John Munch di Law & Order – Unità vittime speciali, ma la sua carriera è stata davvero ricca e quello è stato solamente uno dei tanti ruoli che ha interpretato. L’attore è morto a 78 anni e il suo amico scrittore Bill Scheft ha spiegato a People che è deceduto nella sua casa nel sud-ovest della Francia. Nella sua famiglia anche un altro attore famoso, infatti era cugino di Henry Winkler, l’attore che ha interpretato Fonzie nella celebre e tanto amata serie televisiva Happy Days.

Richard Belzer, chi era l’attore morto a 78 anni

Nato ad agosto del 1944, Richard Belzer ha interpretato tantissimi ruoli nella sua carriera. Senza dubbio tra i più noti quello del detective (e poi sergente) John Munch di Law & Order – Unità vittime speciali che ha portato sullo schermo per 15 stagioni e un totale di 320 episodi, dal 1999 al 2016. Gli esordi in tv, però, risalgono agli anni Settanta, e più precisamente intorno alla metà di quel decennio, quando lo si poteva vedere nel celebre show Saturday Night Live (ancora in onda oggi, di recente c’è stata Sharon Stone).

Nel suo curriculum tantissime serie tv, ad esempio Homicide in cui ha recitato per ben 122 episodi sempre nel ruolo del detective John Munch. Ma al di là di questo ruolo ha preso parte a tanti progetti diversi, magari con parti più piccole come in Arrested Development – Ti presento i miei oppure X Files e Lois & Clark – Le nuove avventure di Superman.

Ha lavorato anche sul grande schermo prendendo parte a film cult come Saranno famosi, Scarface, con Al Pacino, e Il falò delle vanità.

Nella sua famiglia un cugino altrettanto famoso: si tratta di Henry Winkler, l’attore che ha dato vita al celebre personaggio televisivo di Fonzie in Happy Days.

Il suo amico Bill Scheft ha spiegato a People che è morto nella sua casa di Bozouls, nel sud-ovest della Francia: “Pacificamente con la famiglia al suo fianco”. Richard Belzer, a quanto pare, ha detto sì tre volte. Lascia la moglie Harlee McBride che ha sposato nel 1985. Non hanno avuto figli, lei invece era già mamma.

Richard Belzer, le parole dei colleghi

La morte di Richard Belzer ha toccato tutti coloro che lo hanno conosciuto, compresi i suoi colleghi.

Mariska Hargitay, che con lui ha recitato in Law & Order Unità vittime speciali, ha affidato il suo ricordo a un post Instragram in cui ha scritto: “Ciao mio caro, caro amico. Mi mancherai, la tua luce unica, e il tuo singolare punto di vista su questo strano mondo. Mi sento mi sento fortunata ad averti conosciuto, adorato e lavorato con te, fianco a fianco, per così tanti anni – poi ha aggiunto -. Quanto sono fortunati gli angeli ad averti. Li sento già ridere. Ti amo così tanto, tanto ora e per sempre”.

Ice T, invece, ha condiviso un’immagine di loro due sul set scrivendo: “Alti e bassi… Dopo una delle settimane più incredibili della mia vita. Mi sveglio con la notizia che ho perso il mio amico oggi. Belz se n’è andato… Dannazione! Ma ricorda questo..’Quando ti stai divertendo davvero e sei veramente felice, goditelelo al meglio! Perché il dolore sta inevitabilmente arrivando.’ Mi mancherai amico”.

Solo alcuni dei numerosi ricordi di chi lo ha conosciuto e apprezzato anche al di fuori dei ruoli televisivi e cinematografici che ne hanno segnato la carriera.