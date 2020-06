Henry Winkler (Fonzie), irriconoscibile post quarantena sfotte Trump

editato in: da

La quarantena ha segnato tutti, miti compresi. Anche Arthur Fonzarelli, detto Fonzie, indimenticabile protagonista di Happy Days, è apparso sui social trasformato e quasi irriconoscibile, occhiali e lunga barbara bianca, lasciando i fan senza parole.

In realtà l’attore Henry Winkler, classe 1945, ha postato sul suo account Twitter un video in cui ha voluto ironicamente prendere in giro Trump, che di recente durante un comizio in Oklahoma, aveva utilizzato entrambe le mani per bere un bicchiere d’acqua. Henry invece compie lo stesso gesto solo con una sola mano e titola “One hand”.