Sharon Stone una dea in oro al “Saturday Night Live”: a 64 anni è magnifica

Fonte: IPA Cannes 2022, Sharon Stone seduce in rosso: a 64 anni è la più bella

Splendida, come se il tempo per lei non fosse passato. Sharon Stone ha pubblicato alcuni scatti che la vedono sul palco dell’ultima puntata del celebre show statunitense Saturday Night Live ed è semplicemente magnifica. Sembra proprio una dea, vestita con un abito nero e con dettagli importanti in oro, a 64 anni è una visione: elegante, sensuale e bellissima.

Sharon Stone, come una dea al Saturday Night Live

Dimentichiamoci che c’è un look per ogni età, perché Sharon Stone ha preso questa “regola” di stile e l’ha fatta a pezzi. Nel corso dell’ultima puntata del Saturday Night Live, celebre show americano, infatti è salita a sorpresa sul palco ed era semplicemente perfetta.

Vederla fasciata in un mini dress ricoperto d’oro e con scollatura a cuore ci fa riscrivere le regole in fatto di stile: quando aumenta l’età bisogna anche rivedere il proprio look? A guardare l’attrice si direbbe proprio di no, perché a 64 anni è stupenda e nell’insieme risulta elegante ma al tempo stesso sensuale.

È anche vero che stiamo parlando di Sharon Stone, l’attrice che ha trasformato due gambe che si accavallano nel gesto più erotico di tutti i tempi senza mai risultare volgare.

Negli scatti che ha condiviso sul suo account Instagram la si vede con un mini dress nero e oro, stesa in maniera sensuale su un tessuto dello stesso colore, durante una performance del cantante Sam Smith. L’attrice è stata stesa su questa sorta di letto, per poi alzarsi e guardare il pubblico.

Secondo il New York Post l’attrice non è stata scelta a caso dal cantante che tra pochi giorni lancerà il suo nuovo album Gloria, infatti se si pensa al lungo curriculum di Sharon non la si può non ricordare nel film Gloria, del 1999 in cui è stata diretta da Sidney Lumet.

Oltre al post, in cui la si vede durante la performance, ha pubblicato anche uno scatto con il cantante in cui sono abbracciati e sorridenti mentre guardano l’obiettivo.

Sharon Stone, una bellezza senza tempo (dentro e fuori)

Sharon Stone è una di quelle donne dotate di una bellezza elegante e che sfida il passare degli anni, perché nulla sembra intaccarla. Lei non nasconde i segni del tempo, ci sono e fanno parte del suo fascino. Anche se, come aveva raccontato a Vogue Arabia, ha vissuto una relazione con un uomo più giovane di lei che aveva deciso di lasciarla perché aveva detto no al botox.

Una relazione durata davvero poco e che si è conclusa per quella mancanza di accettazione, da parte di lui, della bellezza vera di Sharon: “L’ho visto un’altra volta dopo e poi non era più interessato a vedermi. Se non mi vedi per più di questo, per favore trova la strada verso l’uscita”, aveva raccontato. A dimostrazione di come sia lei la prima ad amarsi come è, con i suoi 64 anni vissuti, con quel fascino che non conosce le mode, con quello sguardo che ancora oggi cattura il pubblico. E che mostra nella sua totale naturalezza, come quando ha condiviso su Instagram una foto in topless scrivendo “Imperfetta con gratitudine in un giorno perfetto”.

Bellissima dentro e fuori. L’attrice, infatti, è anche una donna vera che attraverso i suoi social racconta se stessa in tutte le sue sfumature: dai momenti belli a quelli più difficili, senza timori ma con la volontà di lanciare un messaggio ai propri follower. Che questa volta sembra proprio essere: l’età non conta nulla. Sharon non siamo te, ma ti crediamo!