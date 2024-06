Fonte: IPA Rami Malek

È l’attore più talentuoso della sua generazione, ha vinto un Oscar al Miglior Attore nel 2019 e il suo debutto cinematografico risale al 2006. Rami Said Malek è un attore statunitense conosciuto per i ruoli di Elliot Alderson nella serie Mr. Robot e per aver interpretato Freddie Mercury nel film biografico Bohemian Rhapsody. Una carriera imponente, la sua, che gli ha permesso di diventare un volto famosissimo in tutto il mondo.

Chi è Rami Malek: la biografia

Il Premio Oscar nel 2019 non è un punto di arrivo, bensì di inizio per Rami Said Malek: nato il 12 maggio 1981 a Los Angeles da una famiglia di origini egiziane, si è interessato alla recitazione sin da giovane, conseguendo il Bachelor of Fine Arts (BFA) all’Università di Evansville. Nei primi anni della sua carriera è apparso in numerose serie televisive di successo, per poi debuttare ufficialmente al cinema nei panni del faraone Ahkmenrah nella commedia Una notte al museo.

Per lui, il lancio ufficiale della sua carriera, che gli ha permesso di collaborare con alcuni degli attori più importanti (Ben Stiller, Tom Hanks). Oltre ai film e alle serie televisive, ha avuto la possibilità di prestare la voce nel doppiaggio di videogiochi e serie, come Halo 2 nel 2004, La leggenda di Korra nel 2014 e Until Dawn nel 2015.

La svolta è arrivata anche con la serie televisiva Mr. Robot, di genere drammatico e thriller, andata in onda dal 2015 fino al 2019, per cui è stato candidato al Miglior Attore in una serie drammatica ai Golden Globe nel 2016, nel 2017 e nel 2020. Nel 2019 ha vinto il Premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody; nel 2024, lo Screen Actors Guild Award al Miglior Cast Cinematografico per Oppenheimer. E pensare che per il film biografico sulla vita di Mercury non è stato la prima scelta: la produzione aveva deciso di affidare il ruolo in prima battuta a Sacha Baron Cohen.

Rami Malek ha un fratello gemello, di nome Sami, con il quale ha un rapporto molto stretto. I due si somigliano moltissimo, e spesso vengono scambiati: una volta, Rami ha interpretato il fratello per un giorno, per sfruttare la sua abilità di recitazione e permettere a Sami di conseguire il diploma.

Filmografia

Una notte al museo (2006)

Una notte al museo 2 – La fuga (2009)

L’amore all’improvviso – Larry Crowne (2011)

Battleship, (2012)

The Master (2012)

The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 2 (2012)

Senza santi in paradiso (2013)

Oldboy (2013)

Short Term 12 (2013)

Need for Speed (2014)

Il sangue di Cristo (2014)

Notte al museo – Il segreto del faraone (2014)

Buster’s Mal Heart (2016)

Papillon (2017)

Bohemian Rhapsody (2018)

Fino all’ultimo indizio (2021)

No Time to Die (2021)

Amsterdam (2022)

Oppenheimer (2023)

Serie televisive

Una mamma per amica, episodio 4×11 (2004)

Over There, episodi 1×02-1×03 (2005)

The War at Home, 21 episodi (2005–2007)

Medium, episodio 2×03 (2005)

24, episodi 8×09-8×10-8×11 (2010)

The Pacific, 6 episodi (2010)

Alcatraz, episodio 1×11 (2012)

Believe, episodio 1×01 (2014)

Mr. Robot, 45 episodi (2015-2019)

Vita privata

Chi è la fidanzata di Rami Malek? L’attore ha avuto una lunga storia d’amore con Lucy Boynton, dal 2018 al 2023, anno in cui si sono lasciati. A gennaio 2018 la loro prima apparizione ufficiale in pubblico, e poi le prime voci di crisi nell’aprile 2021, infine rientrate dopo poche settimane. A dare la conferma definitiva della separazione è stato il Sun nell’agosto 2023: “Rami e Lucy si sono separati all’inizio di quest’anno senza grandi clamori. Stavano insieme da molto tempo ma si erano allontanati. Entrambi stanno andando avanti con le loro vite e sono impegnati con il lavoro”. Dopo poche settimane, Malek è stato avvistato con Emma Corrin, attrice di The Crown.