Psicologa, fondatrice di “Settimana del Cervello”. È una nomade digitale: lavora da remoto e lo fa viaggiando.

iStock La quantità di esposizione quotidiana può influenzare umore, sonno e livelli di energia

Milioni di persone, in tutta Europa e in particolare nelle regioni in cui l’inverno riduce la luce solare a valori minimi, sperimentano uno scivolamento verso il basso dell’energia e dell’umore, un fenomeno che la medicina e la psicologia conoscono bene ma che spesso viene sottovalutato nella vita quotidiana.

Quello che la scienza ci racconta oggi è che la luce, sia naturale che artificiale, è letteralmente un interruttore biologico per il nostro cervello, un segnale capace di accendere o spegnere circuiti neurali legati all’umore, all’ansia e al benessere emotivo.

Una ricerca recente pubblicata su Nature ha dimostrato con una precisione mai raggiunta prima come l’esposizione alla luce naturale regoli la produzione di serotonina e i ritmi circadiani, aprendo possibilità nuove che anche tu puoi iniziare ad applicare da subito.

Cosa hanno scoperto

Il gruppo di ricerca ha osservato il cervello mentre era esposto alla luce e quello che ha visto è che la luce del sole riesce ad accendere le zone del cervello che regolano l’umore, aumentando la produzione di serotonina (il neurotrasmettitore del benessere) tra il 15 e il 25% già nelle prime ore del mattino.

Questo cambiamento è misurabile e visibile. Si traduce in una riduzione dell’attività nella parte del cervello responsabile di paura e allerta e in un maggiore coinvolgimento della zona frontale, quella che ci aiuta a ragionare con calma e a gestire le emozioni.

C’è però un rovescio della medaglia: la luce che emettono i nostri schermi (ovvero smartphone, tablet, monitor) è di un tipo che il cervello non distingue dalla luce del giorno.

Quando la guardiamo la sera, il nostro orologio biologico si confonde, la produzione di melatonina si interrompe e restiamo in una sorta di “falso mezzogiorno” mentale.

Il risultato è che dormiamo peggio, ci sentiamo più irritabili e l’umore diventa più instabile.

La buona notizia è che la soluzione non è né costosa né complicata: trenta minuti di passeggiata all’aperto la mattina bastano al cervello per ricevere la dose di luce di cui ha bisogno, con benefici che si accumulano nel tempo e che diventano ancora più preziosi nei mesi invernali.

Una teoria costruita nel tempo

Lo studio di Nature non è un caso isolato, ma si inserisce in decenni di ricerche che puntano nella stessa direzione.

Già nel 2009 uno studio clinico aveva mostrato che bastano dai venti ai quaranta minuti davanti a una lampada ad alta intensità per ottenere miglioramenti concreti nei sintomi depressivi, con il 60% dei pazienti che raggiungeva la remissione completa dopo poche sessioni.

Nel 2016 una ricerca più ampia ha analizzato i dati di venti studi diversi su oltre 800 partecipanti, concludendo che la terapia della luce funziona anche sulla depressione comune (e non solo su quella stagionale) con un’efficacia paragonabile a quella di un antidepressivo leggero.

A chiudere il quadro, lo studio dell’Università Monash del 2023, il più grande mai condotto sull’argomento: su oltre diecimila persone, ha calcolato che esporsi alla luce naturale durante il giorno riduce il rischio di depressione del 20%, mentre usare gli schermi di notte lo aumenta del 30%, con effetti negativi documentati anche su ansia e altri disturbi dell’umore.

Chi ne beneficia di più

La luce fa bene a tutte le persone, ma ci sono alcune categorie per la differenza è ancora più palese.

Adolescenti, studenti e studentesse sono tra le persone più vulnerabili: i loro ritmi biologici tendono naturalmente a spostarsi verso le ore tarde e la scarsa luce mattutina amplifica stress, ansia e difficoltà di concentrazione. In questi casi, anche solo migliorare la qualità della luce in classe nelle prime ore del mattino migliorerebbe l’umore, l’attenzione e la qualità del sonno notturno.

Le donne in menopausa e le persone over 50 rappresentano un altro gruppo che può trarre benefici più marcati: la terapia della luce aiuta a sostenere i livelli di serotonina, riducendo stanchezza, sbalzi d’umore e quella sensazione di nebbia mentale che spesso accompagna questa fase della vita, mentre la luce blu serale tende a peggiorare ulteriormente l’irritabilità in chi ha gli ormoni in fase di riassestamento.

Chi lavora su turni notturni o in professioni ad alto stress è ancora più esposto: il solo fatto di lavorare di notte aumenta del 30% il rischio di avere umore basso o depressione a causa del continuo disallineamento tra l’orologio biologico interno e i ritmi imposti dal lavoro.

Cosa non sappiamo ancora

Nessuna ricerca è definitiva e sarebbe sbagliato non ammetterlo. La meta-analisi del 2016 avverte che i risultati sono meno affidabili nelle persone over 50 e in chi soffre di più disturbi psichici contemporaneamente.

Lo studio Nature, dal canto suo, è stato condotto quasi esclusivamente su popolazioni europee e nordamericane, quindi non sappiamo ancora con certezza se gli stessi effetti valgano per chi vive in contesti climatici e culturali molto diversi.

La ricerca sta però andando avanti: si sta esplorando la terapia della luce abbinata alla psicoterapia, lampade LED calibrate per gli ambienti di lavoro e app che adattino automaticamente la luminosità degli schermi all’ora del giorno; degli strumenti che nei prossimi anni potrebbero rendere tutto questo ancora più facile da integrare nella vita di tutti.

La luce naturale è uno degli strumenti più efficaci e più trascurati per stare meglio emotivamente, capace di ridurre il rischio di depressione fino al 40% senza costi e senza effetti collaterali.

Quella pesantezza nelle mattine d’inverno, la difficoltà ad addormentarsi dopo una serata sullo smartphone, il sollievo dopo una passeggiata all’aperto: non sono impressioni vaghe, ma risposte biologiche concrete e misurabili. Conoscerle significa poterle usare a proprio vantaggio.

Il proposito quindi è questo: esci trenta minuti domani mattina, spegni gli schermi un’ora prima di dormire e tieni traccia di come ti senti nel corso di una settimana. La scienza dice che noterai la differenza!