Sissi, trama, foto, dove e quando vedere la terza stagione

Tutto pronto per la terza stagione di "Sissi", la serie in cui Dominique Devenport interpreta una delle principesse più amate di sempre

Tutto pronto per la terza stagione di Sissi, la serie tv che ripercorre la vita di una delle principesse più amate di sempre. La storia di Elisabetta di Baviera, diventata Imperatrice d’Austria-Ungheria, ci terrà compagnia per due incredibili prime serate, in attesa della quarta stagione già in lavorazione. Ecco dove e quando possiamo seguire il terzo capitolo.

“Sissi”, la trama della terza stagione

Nella terza stagione della serie tv dedicata alla principessa Sissi, ripercorreremo gli avvenimenti accaduti in quella che, un giorno, sarà l’Europa. Mentre in Francia viene proclamata la Repubblica e Napoleone III è in fuga, Franz, interpretato da Jannik Schümann, inizia a temere che le rivolte arrivino fino a Vienna. Per questo motivo, contro la volontà di Sissi, interpretata da una bellissima Dominique Devenport, decide di far iniziare l’addestramento militare al principe ereditario Rodolfo d’Austria- Ungheria, di soli nove anni. Sissi, molto preoccupata, decide quindi di fuggire portando con sé il bambino.

Nel frattempo nel regno fervono i preparativi per l’Esposizione Mondiale del 1873. Gli operai del Prater, però, chiedono un aumento del salario e un pasto caldo e, a seguito di un grave incidente, il movimento decide di agire attaccando i trasporti militari per impossessarsi delle armi. Allo stesso tempo Bismarck minaccia di allearsi con la Russia contro l’Austria-Ungheria. Franz, per cercare una mediazione con lo Zar, chiede aiuto all’arciduchessa Sophie.

Franz riesce poi a ritrovare Sissi e, dopo un incontro appassionato, scompare portando con sé il piccolo Rodolfo. L’Imperatrice, afflitta, decide di andare a Parigi, dove si abbandona agli amanti e all’assenzio mentre Franz, nel frattempo, fa altrettanto a Vienna.

Lo Zar annuncia la sua visita per l’apertura dell’Esposizione Mondiale e Franz vuole provare a negoziare un’alleanza. Per questo motivo Alessandro II presenta un elenco di richieste, tra cui la conquista della Crimea. Gli scioperi, però, lasciano la corte senza personale, così Franz è costretto a servire un piatto di uova allo Zar.

Un momento di grande caos, che peggiora nel momento in cui il principino viene rapito. Mentre l’arciduchessa Sophie riceve il cancelliere Bismarck, Sissi e Franz riescono a trovare la prigione di Rodolfo. Il loro piano viene scoperto, e finiscono per essere presi in ostaggio. Bismarck, sempre più impaziente, minaccia di andarsene, ma Grünne riesce a liberare Sissi e Franz, che possono riabbracciare il figlio e tornare a Vienna per continuare le trattative.

Dove e quando vedere la terza stagione di “Sissi”

La serie, diretta da Sven Bohse e prodotta da Story House Pictures e Satel Film (co-produttori, Heinrich Ambrosch e Bettina Kuhn) con la consulenza storica di Thomas e Philipp Ilming e il supporto dalla Ffa German Federal Film Board e dalla Fff Bavarian Film and Television Fund, sarà divisa in due appuntamenti, sempre in prima serata su Canale 5.

I primi tre episodi andranno in onda martedì 11 giugno 2024, a partire dalle 21.20, mentre la seconda parte ci terrà compagnia nella serata del 13 giugno 2024, sempre a partire dalle 21:20. Inoltre, gli sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.