Ascolti tv dell’11 giugno, boom dell’atletica. Sissi vince sulla storia di Alfredino

Il pubblico televisivo si è diviso negli ascolti tra Rai 1 dove la prima puntata della miniserie Alfredino, una storia italiana ha commosso tutti e Canale 5 dove ha debuttato la terza stagione della serie Sissi. Ma chi ha vinto la battaglia dello share è l’atletica.

Il 10 giugno del 1981, nella campagna intorno a Roma, un bambino cadde in un pozzo. Cominciò così una vicenda straziante che per due giorni avrebbe tenuto tutta l’Italia incollata alla tv: la tragedia di Vermicino. Su Rai 1 la miniserie Alfredino, una storia italiana ripercorre questa triste vicenda. La seconda e ultima puntata va in onda stasera.

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata di Sissi 3, la serie sulla famosa imperatrice austriaca interpretata da Dominique Devenport, mentre Jannik Schümann è Francesco Giuseppe. La terza stagione si concentra su un momento particolare della storia: siamo nel 1873 e Franz teme che le rivolte possano diffondersi anche a Vienna e quindi, contro la volontà di Sissi, decide che il principe ereditario Rodolfo d’Austria-Ungheria, nove anni, inizi l’addestramento militare. Sissi, preoccupata, decide di fuggire portando con sé Rodolfo.

Su Rai 3 è tornato Piero Chiambretti con la sua trasmissione, Donne sull’orlo di una crisi di nervi, dove ha ospitato il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, Cristiano Malgioglio che ha presentato il suo nuovo singolo, Fernando e Morgan che è tornato a parlare della vicenda di Bugo.

Su Rete 4 Bianca Berlinguer in È sempre cartabianca commenta i risultati delle elezioni europee con il successo di Giorgia Meloni ed Elly Schlein e le ottime affermazioni di Forza Italia e dell’Alleanza Verdi-Sinistra. In Francia invece, dopo la sconfitta elettorale e l’eccezionale traguardo raggiunto da Marine Le Pen, il Presidente Macron ha sciolto il parlamento e convocato nuove elezioni.

Prima serata, ascolti tv dell’11 giugno: vince l’atletica, poi arriva Sissi

Su Rai 1 Alfredino – Una Storia Italiana raccoglie 1.549.000 spettatori pari al 9.2% di share. Su Canale5 il debutto della terza stagione di Sissi appassiona 1.454.000 spettatori pari al 10%. Su Rai2 l’appuntamento con gli Europei di Atletica Leggera ha interessato 3.506.000 spettatori pari al 18.6%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside interessa 1.094.000 spettatori pari all’8.3% (presentazione: 955.000 – 4.9%).

Su Rai3 Donne sull’orlo di una crisi di nervi, con Piero Chiambretti, ha coinvolto 661.000 spettatori pari ad uno share del 4.1% (presentazione di 17 minuti: 579.000 – 2.9%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 750.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 DiMartedì è seguito da 1.309.000 spettatori con uno share del 9.5% (Più di 7 minuti: 351.000 – 8%). Su Tv8 4 Matrimoni segna 285.000 spettatori con l’1.5% (episodio in replica in seconda serata a 324.000 e il 2.6%). Sul Nove il play off LBA Virtus Virtus Bologna – Olimpia Milano ha raccolto 143.000 spettatori con lo 0.7%.

Access Prime Time, dati dell’11 giugno

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 3.452.000 spettatori (19.3%) e Techetechetè conquista 2.550.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.743.000 spettatori pari al 14.3%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.181.000 spettatori con il 6.3%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.005.000 spettatori (5.6%) e Un Posto al Sole appassiona 1.621.000 spettatori (8.4%). Su Rete4 Prima di Domani piace a 851.000 spettatori con il 4.5%. Su La7 Otto e Mezzo raccoglie 1.639.000 spettatori (8.6%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 445.000 spettatori con il 2.4%

Ascolti tv Preserale, dati dell’11 giugno

Su Rai1 L’Eredità – L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di spettatori 2.201.000 spettatori pari al 21% mentre Reazione a Catena ha coinvolto 3.137.000 spettatori pari al 23.6%. Su Canale5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida piace a 1.526.000 spettatori (15.4%) mentre Caduta Libera ha convinto 2.230.000 spettatori (17.7%). Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine raccoglie 409.000 spettatori (3.4%). SWAT ottiene 480.000 spettatori (3%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 347.000 spettatori con il 3.1% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 525.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.291.000 spettatori (16.1%). A seguire Blob segna 867.000 spettatori pari al 5.3% e Viaggio in Italia è seguito da 721.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Terra Amara appassiona 469.000 spettatori (2.9%). Su La7 Padre Brown raduna 181.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 263.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 434.000 spettatori (3%).