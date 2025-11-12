Ascolti tv dell’11 novembre, si parla solo di Stefano De Martino e Gerry Scotti

IPA Gerry Scotti

Calma piatta nella prima serata televisiva di martedì 11 novembre: nessun debutto o varietà d’intrattenimento. Rai 1 trasmette il film La ragazza del mare, tratto da una storia vera. E Canale 5 risponde con una nuova puntata della soap La Notte nel Cuore.

Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della Manovra economica e delle tensioni politiche che ha scatenato. Mentre su Italia 1 è andato in onda Le Iene Show che ha ospitato l’attrice Claudia Gerini, la conduttrice tv Bianca Guaccero e la cantante Sarah Toscano.

Su Rai 2 dopo i Nitto ATP Finals dove Musetti e De Minaur si sono sfidati, è andato in scena Sanremo Giovani in seconda serata. Mentre su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale. L’appuntamento su La7 è stato come sempre con DiMartedì.

Nel prime time continua invece la sfida all’ultimo share tra Stefano De Martino che conduce su Rai 1 Affari Tuoi e Gerry Scotti che è al timone de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Zio Gerry sta avendo un successo enorme con il suo show, tanto che ha scalzato Striscia la Notizia dopo oltre 20 anni di onorato servizio. E adesso ha preso il posto persino del Grande Fratello che quest’anno fatica a decollare. Inutile dire che le speranze di ottenere il podio degli ascolti per De Martino sono ridotte al minimo.

