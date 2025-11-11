Affari Tuoi, Stefano De Martino deluso: “Non è iniziata nel migliore dei modi”. Il sogno infranto

IPA Stefano De Martino

Nella puntata odierna di Affari Tuoi, ha giocato Eugenio, originario delle Marche, “il restauratore migliore d’Italia e del mondo”: così lo ha presentato il conduttore, Stefano De Martino. Il primo pacco è il 6: dopo la tradizionale scelta dei pacchi, il gioco ha avuto inizio. E che inizio: molti pacchi rossi sono andati in “fumo” in pochi minuti.

Affari Tuoi, cos’è successo nella puntata dell’11 novembre

Di Ascoli Piceno, nelle Marche, Eugenio, il “restauratore”, ma anche e soprattutto il “nostro Gigi Marzullo”, come ha puntualizzato Stefano De Martino, è presente ad Affari Tuoi da ben 35 puntate, un vero e proprio veterano del programma. Abbiamo scoperto qualcosa in più su di lui, tra i concorrenti più simpatici. “Da piccolo ero sempre preso dalla costruzione, facevo qualsiasi cosa, il legno mi è piaciuto, mi dà gioia: è bello riportare in vita qualcosa di vecchio. Ho 7/8 figli, da ragazzo sono andato in Africa, in Etiopia, e lì ho adottato una ragazzina a distanza fino ai 18 anni”. In studio è presente uno dei sette figli, ovvero Guglielmo.

Come ha detto Stefano, “non sono mai troppi i figli”, ma Herbert Ballerina, ormai grande spalla del programma, ha voluto fare una battuta che Stefano ha commentato ironicamente. “Quindi a colazione sette… tè“. De Martino non si è trattenuto: “Questa è la battuta ‘bella’?”.

Dopo aver scelto due pacchi, sono andati “persi” 250mila euro: Eugenio ha avuto decisamente un’attrazione verso i pacchi rossi, considerando che i primi 3 scelti erano solo rossi. Il quarto non è andato meglio: volatilizzati persino i 300mila euro. “Vogliamo ricominciare da capo? Non iniziamo a buttarci giù”, così Stefano ha preso in mano le redini del gioco. Ancora un rosso per Eugenio, che è stato “ripreso” da Herbert: “I pacchi rossi non li vinci, lo sai?”.

Quanto ha vinto Eugenio

Dopo la trafila di pacchi rossi, un momento simpatico: Eugenio ha ricordato gli anni di nascita dei suoi 7 figli (che coincidono con gli Europei e i Mondiali di calcio), con un aiuto del figlio Guglielmo. Ma la maledizione dei veterani ha colpito ancora: la partita non è iniziata nel migliore dei modi, il Dottore ha proposto un cambio durante la prima telefonata: hanno scambiato il 6 con il 3, e nel vecchio pacco c’era solo un euro. “Il Dottore ci ha voluti aiutare”.

Poco dopo, ancora un pacco rosso, e allora De Martino ha incitato il pubblico in studio a chiamare i pacchi blu. Il suo “trucco” ha funzionato: finalmente via il pacco da 0 euro. De Martino è entrato nella fase “meditativa” per incoraggiare Eugenio a scartare quanti più pacchi blu possibili. E per un po’ non è andato tutto storto.

“Non ci dovevo venire in ‘sto programma”, ha detto Herbert prima di scartare il pacco 18 della Sardegna, il “pacco nero”: il valore era di 10 euro. A metà puntata, la sfida è stata più viva che mai: 6 pacchi blu contro 3 pacchi rossi. Via il pacco blu da 200 euro, ed è arrivata la proposta del Dottore: cambiare il pacco. Eugenio ha scelto il 7, come il numero dei suoi figli: in quello scartato, il 3, c’erano 100 euro. Poco dopo ha rifiutato l’offerta di 10mila euro del Dottore. così come quella da 3mila. Via i pacchi rossi, rimane solo la Regione Fortunata: nel pacco numero 7 c’erano 5 euro. La scelta finale è tra la Lombardia e l’Abruzzo, per il sogno del figlio che è andato a Chieti, dal valore di 50mila euro. Il sogno non si è rivelato purtroppo premonitore, perché la Regione Fortunata era la Lombardia.

