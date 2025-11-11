La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti fa una follia. E su Samira: “Qualche difetto ce l’avrà”

IPA Gerry Scotti

Puntata difficile, quella de La Ruota della Fortuna dell’11 novembre: Gabriele da Selegas è ancora il Campione in carica. In base alle sorti della puntata del 12 novembre, potrebbe superare persino ben 300mila euro di bottino totale. Quella dell’11 novembre non ha fatto sconti a nessuno, nemmeno per lo sfidante, che ha perso l’opportunità di diventare Campione per pochi euro (solo 100 euro).

La Ruota della Fortuna, cosa è successo nella puntata dell’11 novembre

Gerry Scotti come sempre ha guidato magistralmente la puntata di martedì 11 novembre. “Voglio fare una follia, per una volta, voglio andare su, qui in mezzo al pubblico, grazie, vi voglio bene, grazie di essere venuti qui a godervi dal vivo l’emozione”. E con un I love you, li ha conquistati tutti, salendo le scale. Poco dopo, ha presentato l’unica e sola Samira Lui, con una battuta: “Dicono tutti che è bella, ma secondo me qualche difetto ce l’avrà… di chi sto parlando? Di Samira”. E c’è qualcuno tra il pubblico che è “impazzito”, ha raccontato Scotti, che tra l’altro ha ringraziato ancora una volta i presenti in studio per i lunghi viaggi che affrontano pur di essere presenti.

Tra i giochi, il Giramondo, dove si possono scoprire delle parole insolite dei vari Paesi. “Questa sera vi porto in Lussemburgo a scoprire la parola Pimpampel”, ovvero una farfalla. Non è mancata la battuta di Scotti, che si è allacciato probabilmente alla parola pimpante in italiano. “Io ero Pimpampel, adesso…”

Non è mancato naturalmente uno dei momenti clou del fortunatissimo game show di Canale5, ovvero il round musicale. Protagonista assoluta è Sabrina Salerno: “Ero lì, quando è cominciato il suo grande momento. La saluto”, ha commentato Scotti. “Devo dire è ancora bella come allora”. Il conduttore però rimane molto deluso di fronte alla poca conoscenza dei concorrenti: la frase era praticamente completa, ma nessuno ha indovinato “boys” fino alla fine. “Vi farei degli esami, quelli del sangue”. Ha ragione Scotti: errore imperdonabile nei confronti di quello che è stato un vero e proprio tormentone. “Non l’hanno azzeccata nemmeno a morire. Correva l’anno 1987, io trasmettevo il video integrale, ecco perché gli uomini se la ricordano”.

Come è finita la puntata: Gabriele si conferma Campione

Solo per 100 euro, alla fine, il Campione in carica si è confermato ancora una volta il migliore della serata: pochissimo lo scarto, praticamente per un soffio. Durante La Ruota delle Meraviglie, Gerry Scotti ha inoltre parlato della novità che riguarda proprio il game show: è prevista infatti La Ruota dei Campioni. “Stiamo mettendo in fila i 9 più grandi campioni, presto su Canale5, vi aspettiamo”.

Con l’ultima puntata, il montepremi di Gabriele è aumentato di ben 10mila euro, arrivando a un totale di 286mila e 400 euro. Il totale non è niente male, e Scotti si era molto emozionato per la vittoria importante del concorrente, a cui sente di “aver cambiato la vita”. Questa è la settima serata lontano dalla famiglia e dagli amici per il Campione, che ha l’occasione di incrementare ancora il proprio montepremi.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!