La Ruota della Fortuna in prima serata fa saltare il Grande Fratello: la data ufficiale

Un passaggio atteso da tempo e che finalmente trova il suo giusto spazio. Come riporta Hit per Affari Italiani, dopo settimane di indiscrezioni e conferme a mezza voce, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti sbarca ufficialmente in prima serata. La data cerchiata in rosso è lunedì 24 novembre, giorno in cui Canale5 manderà in onda una puntata speciale – o forse qualcosa di più – del game show che ha conquistato il pubblico dell’access prime time e che, di fatto, ha già cominciato a occupare il territorio del prime time.

La Ruota della Fortuna in prima serata

Era nell’aria da tempo. Nelle ultime settimane, la Ruota ha progressivamente allungato la sua durata, andando ben oltre la tradizionale fascia dell’access prime time e arrivando a toccare la penultima mezz’ora della fascia nobile serale, quella che un tempo – quando la televisione aveva orari diversi da questi – si concludeva alle 22.30. È un segnale chiaro: il successo del format è tale da rendere naturale il suo salto nella fascia più competitiva della giornata televisiva.

Nel frattempo, la Rai ha fatto un parziale passo indietro, chiudendo Affari Tuoi entro le 21,40 e rinunciando alla guerra di nervi sugli orari di inizio dei programmi. Una mossa che, di fatto, ha lasciato campo libero a Mediaset e alla risalita rapida dello share, ormai diventato praticamente stabile.

Il successo della Ruota non è solo numerico, ma anche simbolico, che ci riporta alla leggerezza televisiva di un tempo. Il game di Gerry Scotti, insieme a Samira Lui, è una sorta un ritorno alle origini che, paradossalmente, si rivela vincente nel 2025 in cui l’effetto nostalgia si sta mostrando sempre di più come una carta vincente.

Perché salta il Grande Fratello

Ma veniamo al nodo della questione. Il debutto in prima serata della Ruota non è senza conseguenze. Il Grande Fratello di Simona Ventura, già zoppicante negli ascolti, verrà spostato al martedì, cedendo il lunedì a quella che Mediaset considera ormai una fonte certa di numeri soddisfacenti. Una scelta strategica che conferma quanto la Rete punti sul volto rassicurante di Scotti e sul meccanismo collaudato del format.

Non solo: lo slittamento del reality innescherà un effetto domino sul palinsesto. Lo show di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, Insieme, previsto per il martedì dovrebbe spostarsi a mercoledì, in una catena di incastri che sono diventati tipici dell’autunno televisivo di Mediaset.

E i retroscena non finiscono qui. Nei corridoi di Cologno si parla già di una possibile doppia data per La Ruota della Fortuna, con una seconda serata speciale il giovedì. Una mossa che avrebbe più senso rispetto al tentativo – fallito – di raddoppiare il Grande Fratello, che sul secondo appuntamento settimanale ha collezionato ascolti ben al di sotto delle aspettative.

Insomma, la Ruota gira, e gira a favore di Gerry Scotti. Canale5 sembra aver trovato finalmente la sua formula vincente: un format familiare, un conduttore amato e un pubblico che, dopo anni di stanchezza televisiva, torna a divertirsi davvero.

Da lunedì 24 novembre la Ruota non sarà più solo un “access”, ma la protagonista assoluta del prime time. E a quel punto, più che una scommessa, sarà una conferma.