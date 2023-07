Mara Venier, la polemica sulla figlia Elisabetta Ferracini: “Attacchi spaventosi”

Quanto accaduto a Mara Venier e alla figlia Elisabetta Ferracini è a dir poco scandaloso. Nell’era dei social, le star e i vip si sono “avvicinati” a noi: seguiamo la loro vita, osserviamo gli spaccati di quotidianità – belli e meno belli – che scelgono di condividere con noi. La “Zia d’Italia” ha pubblicato uno scatto intimo e di una bellezza quasi dolorosa: insieme alla figlia, al concerto di Ultimo. L’accusa social non si è fatta attendere: “Non eravate in lutto?”, ha scritto qualcuno, ricordando la scomparsa di Pier Francesco Forleo. La conduttrice ha voluto mettere un punto alla polemica, parlando degli attacchi spaventosi che ha ricevuto.

Mara Venier, la polemica sulla foto con la figlia Elisabetta Ferracini al concerto di Ultimo

“Sono reduce da attacchi spaventosi su un dramma che sta vivendo la mia famiglia, soprattutto mia figlia e mio nipote. Occorre mettere un freno”, con queste parole Mara Venier ha scelto di intervenire personalmente sulla polemica derivata dallo scatto insieme alla figlia Elisabetta Ferracini al concerto di Ultimo.

Il 9 giugno un lutto ha colpito la famiglia: la scomparsa improvvisa di Pier Francesco Forleo, marito di Elisabetta Ferracini. La Venier, durante l’appuntamento di Umbria Libri 365 a Orvieto il 18 luglio, ha scelto di commentare quanto accaduto, facendo luce su un aspetto di cui non si parla mai abbastanza: i social senza freni.

Il dolore di Elisabetta Ferracini

“Ultimo mi aveva invitato al suo concerto e ho insistito con mia figlia perché venisse con me. Da un mese non usciva, era chiusa in casa a piangere perché ha perso l’amore della sua vita. Le ho detto: vieni con me al concerto, che è stato bello e commovente”. La conduttrice ha così sostenuto e supportato la figlia, spingendola a vivere un momento insieme, per staccarsi dalle mura di casa e dare alla mente e all’anima nuovo respiro.

Una scelta, però, che è stata enormemente criticata sui social, soprattutto dopo la condivisione della foto insieme. “Siamo state attaccate in maniera terribile, con violenza. Ho dovuto bloccarli perché non volevo leggere quei commenti. Poi ho postato un’altra foto che mi ha inviato proprio Ultimo in cui si vedono io che piango e mia figlia che mi guarda e sorride. Ho visto per due ore mia figlia sorridere e questo vale tutto, potete scrivere e giudicare, non me ne frega niente”.

Il rapporto con i social

La Venier è sempre stata molto social, ma adesso ha ammesso di provare una sorta di “rifiuto” verso la condivisione di foto o altro. “Non riesco più a postare niente”. Il suo pensiero va subito ai cosiddetti “leoni da tastiera” che non si fanno scrupolo alcuno nel “massacrare” le persone che hanno comunque subito un lutto e meritano tutto il rispetto di questo mondo.

“Non si può più permettere tutto questo”, ha aggiunto infine la conduttrice di Domenica In. Sembra che tutti, alla fine, sappiano quasi come vivere il dolore al posto nostro. E i social sono ormai il riflesso di una società senza freni e carente di empatia, che riesce a “sporcare” anche quei momenti che segnano un punto di svolta nella nostra vita. Perché tutti parlano, senza sapere. Senza vedere davvero.