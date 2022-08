Malore per Renato Pozzetto, è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni

Fonte: Ansa Renato Pozzetto ricoverato per malore: le condizioni dell'attore

Malore per Renato Pozzetto, che sarebbe ricoverato dallo scorso venerdì 12 agosto presso l’ospedale di Circolo di Varese. Il popolare attore, che a luglio ha raggiunto il traguardo degli 82 anni, è ora ricoverato nel reparto di medicina ed in questi giorni è stato sottoposto dai medici ad alcuni esami per verificarne le condizioni di salute, che sarebbero ora in miglioramento. A riferire la notizia alcune testate del Varesotto.

Renato Pozzetto in ospedale per un malore: come sta l’attore

In queste ore è circolata la notizia di un malore che ha visto coinvolto Renato Pozzetto, genio della comicità e del cabaret all’italiana. Il popolare attore, stando a quanto riportato da alcune testate tra cui Varese News e La Provincia di Varese, è stato ricoverato lo scorso venerdì 12 agosto all’ospedale di Circolo di Varese per un malore improvviso. Non è al momento chiara la dinamica dell’accaduto che ha visto coinvolto l’attore, ora ricoverato presso il reparto di medicina dell’ospedale e le cui condizioni, dopo aver effettuato alcuni esami medici, sarebbero ora in miglioramento.

Come riferisce Varese News Pozzetto, che attualmente vive tra Milano e Laveno, non dovrebbe essere grave e anzi dovrebbe essere dimesso a breve. Ferragosto in ospedale per l’attore, dunque, in attesa di scoprire ulteriori aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. 82 anni compiuti lo scorso 14 luglio, ha dovuto fare i conti di recente con un grave lutto in famiglia: la scomparsa del fratello Ettore all’età di 91 anni, che ha lasciato una moglie e due figli. Un altro importante pezzo di cuore a cui Pozzetto ha dovuto dire per sempre addio, dopo la morte nel 2009 dell’adorata moglie Brunella Gubler, dalla quale ha avuto due figli, Giacomo e Francesca.

Renato Pozzetto maestro di comicità: il suo successo al cinema e in tv

Renato Pozzetto è uno dei grandi geni della comicità e dell’umorismo all’italiana, colonna portante del nostro cinema e della nostra televisione. Attore ma non solo, ha anche vestito i panni di comico, cabarettista e sceneggiatore: la sua carriera ha sempre seguito il filo dell’ironia e dell’intrattenimento con film iconici quali Per amare Ofelia del 1974, che ha segnato il suo esordio sul grande schermo. Numerosi i registi dai quali è stato diretto, da Dino Risi a Carlo Vanzina, da Maurizio Ponzi a Neri Parenti, e tantissimi i grandi attori con cui ha collaborato, da Massimo Boldi a Ornella Muti, da Paolo Villaggio a Carlo Verdone.

Tuttavia, quando si pronuncia il nome di Renato Pozzetto, la mente e i ricordi rimandano inevitabilmente alla sua storica collaborazione con l’attore Cochi Ponzoni. Estro artistico, umorismo strabordante e piccata ironia sono le caratteristiche che hanno reso iconico il duo “Cochi e Renato“, ideato dall’unione delle loro menti geniali e creative.

Una carriera ricca di successi che l’hanno portato ad entrare di diritto nel cuore degli italiani, anche per i ruoli iconici da lui interpretati. Come dimenticare il suo Artemio ne Il ragazzo di campagna, uno dei suoi più illustri personaggi? Sguardo ironico, spirito creativo e grande modestia: Renato Pozzetto è ancora oggi uno dei grandi maestri dell’arte comica italiana.