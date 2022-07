Addio a Ettore Pozzetto, fratello di Renato: lascia la moglie e due figli

Fonte: IPA Lutto per Renato Pozzetto: morto suo fratello maggiore Ettore

Lutto per l’amatissimo attore comico Renato Pozzetto: il fratello maggiore, Ettore, è venuto a mancare all’età di 91 anni, lasciando la moglie e i suoi due figli, Rossella e Riccardo, che hanno dato l’annuncio della sua scomparsa.

Renato Pozzetto, addio al fratello Ettore

Nelle scorse ore si è spento Ettore Pozzetto, fratello maggiore del celebre attore comico (e non solo) che ha saputo intrattenere il pubblico italiano per anni attraverso le sue interpretazioni.

L’uomo, che aveva compiuto 91 anni proprio lo scorso aprile, è venuto a mancare pochi mesi dopo lasciando sua moglie Lucia e i suoi due figli Rossella e Riccardo, oltre ai suoi fratelli Renato e Giorgio. Come comunicato dalla famiglia attraverso il manifesto per il decesso, la cerimonia funebre si svolgerà il giorno lunedì 25 luglio nella chiesa parrocchiale di San Pietro a Gemonio, nella provincia di Varese, alle ore 10:00.

“Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che ci sono vicini in questo momento“, così appare scritto sul manifesto funebre da parte della famiglia dell’uomo di cui non si conoscono dettagli sulla vita privata, dal momento in cui non è mai stato vicino al mondo dello spettacolo e ha sempre condotto una vita comune e lontana dai riflettori. Ettore Pozzetto era il più grande di quattro fratelli, infatti Renato è cresciuto proprio a Gemonio (luogo in cui si terrà il funerale) con Ettore, Giorgio e Achille, scomparso alcuni anni fa.

Renato Pozzetto, l’ultimo saluto al fratello Ettore dopo quello alla moglie

Sicuramente un momento doloroso per l’attore Renato Pozzetto che nella sua vita è riuscito a strappare un sorriso a chiunque abbia visto almeno uno dei suoi film e abbia assistito al suo immenso talento che lo ha contraddistinto nella sua lunghissima carriera da attore, comico, cantante, sceneggiatore e regista italiano, soprattutto negli anni magici con Cochi Ponzoni con cui ha formato l’irripetibile duo “Cochi e Renato”.

L’attore, che adesso sta facendo i conti con il lutto a causa della morte di suo fratello maggiore Ettore, nel 2009 ha perso la donna con la quale ha condiviso la maggior parte della sua vita, Brunella Gubler.

I due si sono conosciuti e innamorati quando avevano solamente 16 anni grazie ad amici in comune, e da quel momento non si sono mai più lasciati. Un amore durato tantissimi anni, più di cinquanta, che ha portato al matrimonio nel 1967 e successivamente alla nascita dei loro due figli Francesca e Giacomo. Nel 2009, poi, la notizia dell’addio alla sua amata moglie, morta all’improvviso e, da ciò che si conosce, per un malore naturale. L’attore non ha mai rivelato nello specifico i dettagli della vicenda, ma ciò che è certo è che Brunella Gubler ha rappresentato per lui il vero e grande amore della vita.

Renato Pozzetto è un artista che ha sempre cercato di preservare la sua privacy e non ha mai amato condividere troppo della sua vita privata. Nonostante questo, niente gli ha impedito di entrare nel cuore delle persone e di farsi amare come professionista e come persona attraverso le sue interviste e il suo modo di porsi.