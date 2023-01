“Gerard Piqué e Clara Chia Marti in crisi”: il verso della canzone di Shakira

La vendetta di Shakira nei confronti di Gerard Piqué e di Clara Chia Marti potrebbe essere riuscita, ben al di là dei guadagni stellari che l’artista ha ricavato proprio dalla pubblicazione della canzone Music Sessions Vol. 58. Secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna, infatti, potrebbe essere sorta una “spaccatura” nella nuova coppia, dovuta a un verso del brano che ha fatto sorgere dei dubbi a Clara Chia Marti.

Gerard Piqué e Clara Chia Marti, perché sarebbero in crisi

Riuscire a monetizzare un tradimento non è di certo per tutti. Il brano Music Sessions Vol. 58 ha riscosso un successo davvero notevole, tra guadagni e milioni di ascolti in tutto il mondo. Shakira ha saputo in qualche modo trasformare l’odio e il rancore in successo, ma, secondo delle voci dalla Spagna, riprese anche dal Corriere dello Sport, Clara Chia Marti avrebbe al momento dei dubbi sul suo legame con Gerard Piqué.

La 23enne non avrebbe proprio gradito un verso della canzone in particolare, che l’avrebbe costretta persino a riflettere sulla relazione: secondo i media spagnoli, potrebbe addirittura chiudere la relazione con Piqué. “Non tornerò più con te, anche se piangi o mi preghi”, nella sua hit, infatti, Shakira ha lasciato quasi intendere un possibile ritorno con Piqué. O almeno ha messo sulla pubblica piazza le sue intenzioni.

I timori di Clara Chia Marti

Non sarebbe più sicura dell’amore di Gerard Piqué nei suoi confronti: i timori della donna è che lui possa in qualche modo tornare tra le braccia della ex. Una ipotesi irrealistica, ma ovviamente i timori possono essere giustificati, soprattutto agli occhi di chi non è mai stato tanto esposto alla cassa di risonanza mediatica.

Oltretutto, Clara Chia Marti, proprio in questi giorni di difficoltà, ha ricercato l’affetto e il sostegno dei genitori, e in particolare del padre e degli amici. Un giornalista ha anche avuto modo di parlare con il padre: “Non mi piace quel genere. Ascolto solo musica classica”, ha replicato, in merito alla domanda sull’ascolto del brano di Shakira.

Shakira, la suocera replica al pupazzo della strega

Naturalmente, tra Shakira e la famiglia di Piqué – come era prevedibile – non sta scorrendo buon sangue, per dire un eufemismo. Shakira ha anche rivolto il pupazzo di una strega diretto al balcone della suocera. Che tuttavia non è rimasta in silenzio, anzi. Nel brano l’artista le ha persino dedicato un verso: “Hai lasciato mia suocera come vicina, con la stampa alla porta e il debito all’erario”.

Tuttavia, la suocera ha “replicato” in modo piuttosto insolito. Ha infatti messo un “mi piace” a un tweet sul figlio, dove si discuteva animatamente del brano di Shakira. Ironia, o disattenzione? In ogni caso, all’artista non è andata affatto male: ha guadagnato ben 15,000,000 milioni grazie alle canzoni finora “dedicate” al suo ex, ovvero Music Sessions Vol. 58, Te Felicito e Monotonia. Insomma, un bel “gruzzoletto”, anche perché l’artista ha avuto anche guai con il fisco per 14,5 milioni di euro. Chissà se la crisi, alla fine, porterà davvero un allontanamento tra Gerard Piqué e Clara Chia Marti. Solo il tempo ce lo dirà.