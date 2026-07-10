La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa commuovere Gerry Scotti: i complimenti inaspettati

Samira Lui ha voluto dimostrare tutto l'affetto e la stima nei confronti di Gerry Scotti, facendolo commuovere durante la puntata

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IPA Samira Lui

Torna anche giovedì 9 luglio La Ruota della Fortuna: il programma dell’access prime time di Canale5 continua la sua corsa per tutta l’estate, tenendo compagnia al pubblico a casa anche nelle settimane più calde dell’anno. La puntata ha visto protagonisti la neo campionessa Luana, che nella serata precedente aveva vinto 26.500 euro, Francesca, commerciante di abbigliamento donna di Carini in provincia di Palermo e Simone, tecnico radiologo di Sondrio.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui fa i complimenti a Gerry Scotti (che si commuove)

Siamo abituati a vederli battibeccare, anche se sappiamo bene che dietro l’ironia e le battute taglienti c’è una grande stima: lo ha dimostrato in apertura di puntata Samira Lui, cogliendo l’occasione creata dalla band dei Fortuna Five, che hanno presentato Gerry Scotti con l’epiteto di “Dottore”.

“Grazie del ‘Dottore’ – ha detto il conduttore al cantante del gruppo – non sono abituato a farmi chiamare così, sono dottore da un mese, questi ragazzi si sono accorti che non mi avevano mai presentato come ‘Dottore’, non fatelo più”, ha concluso con fare bonario. A sottolineare però il grande traguardo raggiunto da Scotti è stata la sua spalla Samira, che ne ha approfittato per mostrare tutta la sua ammirazione.

“Sono contenta che oggi la band abbia presentato Gerry come il Dottor Scotti, ormai è passato un mese, ma quest’uomo è tanto umile, non vuole mai elogiarsi, ma merita davvero tanto. È un grandissimo risultato, io sono fiera di poter apprendere ogni giorno qualcosa da te, ma penso che giovani ma anche grandi ogni giorno possano apprendere con tanta leggerezza e ironia qualcosa in più nella vita grazie a te. Complimenti per questo traguardo incredibile e meritatissimo“.

Impossibile non notare gli occhi velati di lacrime di Scotti, che riprendendosi dall’emozione scherza: “Grazie di cuore, ma dopo questo mi ritiro. Non smettiamo mai però di avere appetito nella vita”.

La Ruota della Fortuna, Simone diventa il nuovo campione

La partita parte con la prima manche vinta dalla campionessa Luana, che si aggiudica subito i primi 1.000 euro della puntata, che però viene poco dopo superata da Simone, che dà la soluzione del secondo tabellone vincendo 1.500 euro. Il radiologo continua a essere in vantaggio anche con il terzo tabellone dal titolo “Surfin’ USA”, che arricchisce il suo tesoretto arrivando a 4800 euro.

Gerry ne approfitta per raccontare un aneddoto personale legato alla canzone: “Era diventato l’inno di tutti i ragazzi, i capelli lunghi, le chitarre, i falò in spiaggia, il surf, dovevi vedere me in quegli anni!”, mentre Samira commenta divertita: “Io immagino, che peccato non essere nata prima”.

“Peccato tu non abbia vissuto il meglio di quegli anni”, prosegue Scotti, ma la sua spalla si consola: “Vabbè, ma lei più va avanti, più migliora“. Il conduttore va avanti nel suo racconto: “Io avevo uno di quei furgoncini bicolore, con sopra il surf, mi muovevo qui per le spiagge di Cologno Monzese. Sa come mi chiamavano? Er Pantegana!”. “In riva all’idroscalo”, scherza Samira, “Ma perché rispondo? Non lo voglio sapere”.

La gara continua con un colpo di scena, quando la campionessa sale a 4.500 euro indovinando la manche “Ciak si gira!”, tallonando così l’avversario Simone. Anche Francesca, che fino a ora era rimasta in un angolo, guadagna i suoi primi 4.000 euro: una partita equilibrata, che resta aperta anche con il “Triplete”. È l’ultimo round a proclamare il vincitore: a dare la soluzione è Simone, che sale a 10.800 euro, cifra che gli permette di diventare il nuovo campione.

Peccato però che “La Ruota delle Meraviglie” non sia altrettanto fortunata per lui: il neo campione trova tre buste rosse, rimanendo con un pugno di mosche in mano.