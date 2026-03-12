Al Bano sulla separazione della figlia Romina Carrisi: “Un dolore, ci sono passato anch’io”

IPA Al Bano parla della separazione tra Romina Jr. e Stefano Rastelli

È ormai nota la fine della storia d’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli, un addio inaspettato per un legame tanto profondo e benedetto dalla nascita di un figlio. Al Bano ha scelto di farsi porto sicuro per la sua quarta figlia, con la saggezza di chi ha già navigato in acque agitate e sa quanto possa essere importante il sostegno della famiglia. Il cantante di Cellino San Marco ne ha parlato in un’intervista al settimanale Oggi, riflettendo sul passato ma anche ponendo l’accento sulla determinazione di un nonno che vuole solo il meglio per il futuro del suo nipotino, Axel Lupo.

Le parole di Al Bano per il nipotino

Davanti alla sofferenza di una figlia non ci si può tirare indietro, men che meno se sei Al Bano, col tuo proverbiale piglio duro e robusto come la terra di Puglia da cui proviene. Il cantante ha rilasciato un’intervista in cui ha evitato le solite frasi di circostanza, concentrandosi sull’unica cosa realmente importante in un momento come questo: il benessere del nipotino.

“Quando una bella coppia si rompe è sempre un dispiacere, un dolore. Anni fa ci sono passato anch’io: sono situazioni delicate in cui non sono gradite interferenze esterne”, ha detto, ricordando inevitabilmente la separazione dall’ex moglie Romina Power. Una sorte simile è toccata alla figlia Romina Jr., da poco separatasi dal compagno, il regista Stefano Rastelli.

“Si sono lasciati, ma del loro amore rimane la testimonianza più importante. Romina e Stefano hanno messo al mondo un figlio, si chiama Axel Lupo ed è un bambino bellissimo, fantastico. L’importante è che adesso i genitori sappiano portare a galla tutto l’amore per lui”, prosegue così la sua riflessione. Poi, un unico auspicio: “Tutto l’amore che non scorre più tra loro vorrei che venisse convogliato sul piccolo Axel Lupo. E prometto di fare anch’io la mia parte. Voglio diventare un nonno modello e penso di essere sulla buona strada”.

Un nonno organizzatissimo

Nonostante i molti impegni artistici, oltre che nella tenuta di Cellino San Marco, Al Bano è un nonno super organizzato, così da essere presente per tutti i suoi nipoti. Tre giorni al mese sono dedicati ai figli di Cristèl, che vivono a Zagabria, mentre altri tre sono tutti per l’ultimo arrivato, Axel Lupo, che si trova a Roma.

“Nonni e nipoti hanno un sacco di cose da dirsi. Passo delle giornate intere con loro, non mi stanco di ascoltarli e quando comincio a raccontare favole non mi fermo più. Alcune sono ricordi della mia infanzia. Sono le stesse che mi raccontava mio padre e funzionano sempre. Altre invece nascono sul momento. Tra fate, maghi, principi e principesse me la cavo abbastanza bene”, ha raccontato.

La fine dell’amore tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli

Anche il rapporto all’apparenza più solido, può avere delle crepe. Quello tra Romina Carrisi e Stefano Rastelli si è concluso all’improvviso e a dichiararlo per la prima volta è stata la stessa figlia di Al Bano, approfittando di un’intervista a Verissimo in cui ha ammesso che l’amore per il padre di suo figlio era ormai giunto al capolinea perché, parole sue, “non ci si può imporre di amare qualcuno”.

Ha parlato di “incompatibilità caratteriali insormontabili” e degli ultimi mesi piuttosto pesanti per entrambi, a causa di differenze nel modo di comunicare che le avrebbero provocato molta sofferenza. Sono state parole di un certo peso, giunte alle orecchie di un Rastelli che ha preso molto male la scelta dell’ex compagna di “lavare i panni sporchi” in televisione. “È per me inaccettabile sentire dalla mia ex compagna che le avrei mancato di rispetto. Io fino all’ultimo ho provato a tutelare lei, nostro figlio e la nostra relazione (…) sono stato oggetto di provocazioni continue mai raccolte”, ha detto ad Adnkronos.