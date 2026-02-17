“Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027”, trovato anche il nuovo direttore artistico

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Mentre il sipario su Sanremo 2026 non si è ancora alzato, i riflettori sono già puntati sul Festival del 2027. Il motivo è presto detto: Carlo Conti ha rifiutato un’ulteriore conduzione dopo cinque edizioni. Sostituirlo non sarà semplice visto che il toscano ha ricoperto il duplice ruolo di direttore artistico ma pare che la Rai sia più propensa che mai ad avere Stefano De Martino. Un nome che circola da tempo dietro le quinte dell’Ariston e ora pare che manchi solo la firma dello scugnizzo di Torre Annunziata.

Chi condurrà Sanremo 2027, Stefano De Martino al posto di Carlo Conti

Stando agli ultimi rumors, una fetta della Rai e diversi produttori discografici vorrebbero vedere Amadeus tornare sul palco dell’Ariston.

C’è chi, invece, punta su Antonella Clerici, storica padrona di casa di grandi eventi televisivi, considerata capace di unire esperienza e carisma, reduce dall’ennesimo successo di The Voice.

E già conduttrice di ben quattro Festival: nel 2009 con Paolo Bonolis, nel 2010 in solitaria, nel 2020 nella serata delle cover con Amadeus e Fiorello e nel 2025 alla prima puntata con Carlo Conti e Gerry Scotti.

Qualcuno negli ultimi giorni ha addirittura avanzato il nome di Nicola Savino, reduce dalla conduzione di Tali e Quali Show e pronto a guidare il DopoFestival 2026.

Ma per Dagospia, che cita voci interne alla Rai, ci sarebbe un’idea già praticamente finita dall’AD Giampaolo Rossi: puntare su Stefano De Martino. Molto amato dal pubblico e stimato dai colleghi, rappresenterebbe un volto “nuovo” e contemporaneamente capace di richiamare l’attenzione dei più giovani.

E secondo quanto riporta il giornalista Giuseppe Candela, l’ex ballerino avrebbe già scelto il suo team di lavoro. A guidare la direzione artistica e musicale potrebbe arrivare Fabrizio Ferraguzzo, manager dei Maneskin. Una figura capace di portare modernità e appeal internazionale al Festival.

A De Martino, che non ha alcuna esperienza musicale a differenza di Carlo Conti e Amadeus, resterebbe dunque solo la conduzione, come accaduto già in passato con altri presentatori. Mike Bongiorno, Paolo Bonolis, Simona Ventura, solo per citarne alcuni.

Le trattative con l’ex marito di Belen Rodriguez sarebbero in fase avanzata e, come ribadiscono alcune indiscrezioni, la firma sul contratto potrebbe arrivare a breve, segnando ufficialmente un cambio netto.

Stefano De Martino pronto a condurre il Festival di Sanremo

Ad oggi Stefano De Martino non ha mai nascosto il suo sogno di condurre il Festival di Sanremo, il palco più importante d’Italia e ambizione di chi lavora nel mondo dello spettacolo.

“Mi godo il successo. Sanremo mi spaventa, prima devo imparare tanto“, aveva dichiarato poco più di un anno fa, sottolineando la consapevolezza della sfida che un simile palco comporta.

Se la trattativa con la Rai dovesse concretizzarsi, De Martino diventerebbe uno dei conduttori più giovani nella storia recente del Festival: nel 2027 avrà solo 37 anni, un’età inferiore alla media degli ultimi conduttori. Amadeus, ad esempio, salì sul palco dell’Ariston poco prima dei 60 anni, mentre Carlo Conti quando aveva già compiuto 54 anni.

Al tempo stesso, la scelta segnerebbe un ritorno al passato: Pippo Baudo condusse il suo primo Sanremo a soli 32 anni mentre Mike Bongiorno a 39. E per molti osservatori, Stefano De Martino è considerato il naturale erede di quel filone di conduttori giovani e carismatici che hanno segnato la storia della tv italiana.

Se la sua nomina dovesse andare in porto, il Festival di Sanremo 2027 non sarebbe solo una nuova sfida professionale per il conduttore napoletano, ma anche un’occasione per riportare una freschezza e un’energia tutta nuova nella città dei fiori.