Tiziana Baudo, le parole dopo il funerale di Pippo: “Profonda gratitudine”

IPA Pippo Baudo, il funerale a Militello: il saluto commosso del Paese e dei figli

A pochi giorni dalla scomparsa di Pippo Baudo, la tristezza per aver perso uno dei volti più amati della televisione resta ancora forte. Il ricordo del conduttore, che per decenni ha accompagnato intere generazioni davanti al piccolo schermo, continua a suscitare emozione e nostalgia tra chi lo ha seguito con affetto.

A Militello in Val di Catania, la città che lo ha visto nascere, tante persone si sono riversate per dare l’ultimo saluto a colui che è stato, per molti, un simbolo della televisione italiana.

Oggi, Tiziana Baudo, figlia del conduttore, continua a sentire forte e chiaro questo sostegno, dedicando un ringraziamento particolare a chi le è stato vicino in questi giorni così difficili, in occasione del funerale del padre.

Tiziana Baudo, le parole dopo il funerale di Pippo

“Un uomo perbene, garbato, dal cuore grande”. Con queste parole Tiziana Baudo racconta suo padre Pippo. Un ritratto amorevole, nostalgico, che arriva all’indomani del funerale che si è tenuto a Militello in Val di Catania.

Lì, l’affetto dei cittadini, dei fan e dei colleghi è stato tangibile e caloroso: un vero omaggio alla vita e alla carriera di chi ha saputo tenere compagnia per anni, oltre che ad essere stato maestro e punto di riferimento per molti grandi volti che oggi continuano ad animare i nostri palinsesti.

Un momento, quello della funzione, che ha saputo commuovere e che ha trasmesso alla famiglia del presentatore una vicinanza rara. Lo conferma proprio Tiziana, che in una dichiarazione all’ANSA ha voluto ringraziare chi ha amato suo padre fino alla fine.

“Con profonda gratitudine desidero ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni hanno voluto salutare papà. La vostra presenza, i vostri gesti e le vostre parole hanno reso evidente non solo la stima e il rispetto verso l’uomo di televisione, ma soprattutto l’immenso affetto verso la straordinaria persona che era il mio papà: un uomo perbene, garbato, dal cuore grande. Vi abbraccio tutti con sincero affetto”.

L’eredità più bella di Pippo Baudo

Più che il successo televisivo e le immagini di un intrattenimento senza tempo, l’eredità più preziosa di Pippo Baudo resta l’uomo che era: sincero, generoso e capace di lasciare un segno indelebile in chi gli stava vicino. La sua umanità, così ben descritta dalle parole della figlia, spiega perché la sua scomparsa abbia commosso l’intera Italia.

Perché Pippo, oltre che un professionista amato, era un amico: un uomo dal cuore grande. L’affetto di colleghi e amici, presenti in massa alla camera ardente e al funerale, da Albano a Lorella Cuccarini, testimonia i legami profondi e duraturi che aveva costruito nel corso della sua vita.

Valori, quelli della gentilezza e dell’umanità, raccontanti anche dall’omelia di don Albanese, che ha restituito l’autenticità di Baudo riportando alcune delle sue ultime parole durante la funzione: “Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo”.