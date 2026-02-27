Il segreto per una coda perfetta e perché non puoi rinunciare a capelli idratati e sani.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Arisa conquista il palco con la sleek pony tail

Arisa sta letteralmente dominando le conversazioni social durante questo Festival di Sanremo. I suoi look pazzeschi, un mix perfetto di eleganza sofisticata e audacia contemporanea, stanno conquistando a colpi di like e condivisioni le timeline di Instagram e TikTok, consacrandola come la vera icona fashion di questa edizione.

Dietro questa metamorfosi così potente e coerente c’è la mente creativa della sua fidatissima stylist, Rebecca Baglini. Grazie alla sua direzione artistica, Arisa sta utilizzando la moda non solo per apparire, ma come un vero e proprio amplificatore narrativo. La Baglini ha spogliato i look del superfluo per far emergere una versione di Arisa matura, consapevole e dal fascino magnetico.

E così ogni sua discesa dalle scale dell’Ariston è diventato un evento nell’evento, una vera e propria lezione di stile. Se nelle serate precedenti aveva già lasciato il segno, durante la terza serata l’artista ha alzato ulteriormente l’asticella sfoggiando una sleek ponytail da manuale. L’acconciatura, rigorosa ma incredibilmente chic, prevedeva una coda bassa e tiratissima, disciplinata con una precisione geometrica, che partiva da una riga laterale netta, studiata per incorniciare i lineamenti del viso ed esaltare lo sguardo. Un dettaglio argento scultoreo a chiudere la coda, un vero e proprio hair-jewel dal sapore quasi futuristico che catturava la luce a ogni movimento.

I segreti del backstage per una coda perfetta come Arisa

Sui social la domanda è esplosa in pochi minuti: come si fa a ottenere una coda così lucida e compatta, senza nemmeno un capello fuori posto? Per realizzare una coda tirata a tenuta estrema e dal finish specchiato, i professionisti che curano i look sanremesi (spesso supportati dai team di Compagnia della Bellezza e brand leader) ricorrono a una tecnica di “layering”, ovvero la sovrapposizione di prodotti iper-performanti, dove, in questo caso specifico, il protagonista è stato lui: Redken Max Sculpting Gel.

Redken Redken Max Sculpting Gel

Applicato generosamente sui capelli leggermente umidi o asciutti, questo gel a tenuta extra-forte serve a fissare la riga laterale e a tirare perfettamente le radici all’indietro, garantendo controllo totale e assenza di baby hair (i fastidiosi capelli corti svolazzanti).

Se vuoi chiudere e sigillare la tua sleek ponytail a prova di riflettori come quella di Arisa, come top-coat finale puoi aggiungere uno spray dalla finitura ultra-glossy. Se cerchi quella brillantezza e quasi “vetrificata”, senza però indurire eccessivamente le lunghezze, e controllo totale e assenza di baby hair (i fastidiosi capelli corti svolazzanti), puoi optare per

Redken Redken Spray fissante

Prima di cedere alla tentazione di replicare questa acconciatura a casa, c’è un dettaglio fondamentale da ricordare con estrema onestà: gel e spray fissanti possono fare miracoli per la tenuta, ma la vera differenza la fa la base di partenza. Il risultato finale così specchiato e impeccabile di Arisa è reso possibile prima di tutto dai suoi capelli profondamente sani, curati e idratati. Una sleek ponytail così tirata, infatti, mette in risalto la struttura di ogni singola ciocca; se le lunghezze sono sfibrate, spezzate o opache, nessun prodotto di styling riuscirà a replicare appieno quel finish “glassato” e lussuoso.

