Radio Zeta Future Hits Live 2025, Paola Di Benedetto e Giulia Abbiati alla conduzione: tutti gli ospiti

Paola Di Benedetto e Giulia Abbiati conducono "Radio Zeta Future Hits Live 2025"

Per la gioia degli amanti della musica, torna Radio Zeta Future Hits Live, il festival musicale che celebra la Generazione Zeta. Un evento che si propone di accendere Romano una quarta edizione che promette un’esperienza unica domenica 1° giugno al Centrale del Foro Italico.

Anche quest’anno, sul palco, grandi voci del panorama musicale e una conduzione in mano a Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati: un format che, fin dal suo debutto nel 2022, ha saputo conquistare il cuore del pubblico italiano, diventando un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica dal vivo e segnando l’inizio della stagione estiva. Scopriamo i nomi degli ospiti.

“Radio Zeta Future Hits Live 2025”, le conduttrici

Torna, per il quarto anno consecutivo, il grande appuntamento con Radio Zeta Future Hits Live, l’evento musicale pronto a farci ballare domenica primo giugno a Roma. Un palco ricco di ospiti in che regalerà tanta buona musica con la conduzione di l’ormai veterana Paola Di Benedetto, una delle figure radiofoniche più amate dal pubblico giovane, che ha già condotto con successo le passate edizioni del festival.

Al suo fianco, per il secondo anno, Giulia Laura Abbiati, intenzionata ad aggiungere un tocco personale alla conduzione, portando la sua grinta e passione per la musica. La coppia di conduttrici è pronta ad accogliere tutto l’entusiasmo degli spettatori dal palco, portando con una freschezza che ben si sposa con lo spirito del festival. Fuori dal palco, invece, Luigi Santarelli e Alessandra Vatta saranno pronti a raccontare il glamour del red carpet, raccogliendo emozioni e reazioni dei fan in attesa degli artisti.

Gli artisti del “Radio Zeta Future Hits Live 2025”

Quest’edizione del festival si preannuncia particolarmente ricca, con un cast straordinario di artisti pronti a scaldare l’atmosfera del Foro Italico. Tra i primi nomi annunciati per il Radio Zeta Future Hits Live 2025 troviamo alcuni dei protagonisti più amati della scena musicale italiana che hanno saputo farci cantare durante il Festival di Sanremo 2025.

Tra i primi nomi annunciati, quelli di Bresh, Clara, Fedez, Francesca Michielin, Gaia, Joan Thiele, Noemi e Rkomi, ma anche Tony Effe, i The Kolors, Serena Brancale e Sarah Toscano. Non mancherà poi Olly, vincitore di questa edizione del Festival con la sua Balorda nostalgia che ha scelto di continuare con le date live programmate e lasciare il posto a Lucio Corsi per rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025.

Insieme a loro altri grandi artisti come Artie 5ive, Capo Plaza, Dardust, Emis Killa, Lazza, Mahmood, Rocco Hunt. Una line-up che promette una serata ricca di musica pop, rap e indie, pronta a regalare al pubblico una serata indimenticabile, con le canzoni che accompagneranno l’estate 2025 in un evento ricco di energia, divertimento e, magari, qualche sorpresa ancora da annunciare.

Come partecipare al “Radio Zeta Future Hits Live 2025”

Per chi volesse godere dal vivo dello spettacolo di Radio Zeta Future Hits Live 2025 del primo giugno al Centrale del Foro Italico, è possibile acquistare i biglietti già disponibili su TicketOne. L’evento vive anche sui social, con l’hashtag ufficiale #radiozetaFHL25 dove è possibile seguire e commentare lo spettacolo.